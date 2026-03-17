Ведучий 24 Каналу Даніель Ткіє розповів 24 Каналу, що український президент виступив перед членами британського парламенту. Він вкотре звернув увагу на війну в Україні, адже виникає враження, що світ зараз більше зосереджений на протистоянні США та Ізраїлю проти Ірану.

На що Зеленський звернув увагу у Британії?

Ведучий 24 Каналу підкреслив, що під час промови Зеленський зазначив, що Україна має виняткові можливості щодо перехоплення ворожих дронів.

Це прозвучало в контексті протистояння на Близькому Сході. Все тому, що Сполучені Штати Америки та союзники витратили багато дорогої зброї для протидії дешевим іранським безпілотником.

Президент України у британському парламенті говорив про іранську загрозу та необхідність протидії всім авторитарним державам у цьому світі,

– сказав Даніель Ткіє.

Зеленський зазначив, що Іран ще кілька років тому розпочав виробництво ударних дронів, які після модернізації стали ще небезпечнішими, ніж деякі ракети.

Україні через війну, яку розпочала Росія, довелось навчитись, як захищатись від такої іранської зброї. Все тому, що Іран роками допомагає росіянам завдавати ударів по українських містах.

Іран надав Росії технологію для виробництва "Шахедів", потім Росія їх модернізувала і зараз ми маємо докази того, що іранські "Шахеди", які використовують у регіоні (на Близькому Сході – 24 Канал) мають російські компоненти,

– сказав президент України.

За його словами те, що зараз відбувається довкола Ірану не є для нашої держави далекою війною.

Якщо зло переможе, то еволюція війни подолає будь-яку відстань на землі. Ніякий океан не допоможе, ніяка пустеля, ні гори. Ось чому варто допомагати захищати життя, адже режими у Росії та Ірані – брати по ненависті. Вони є братами по зброї,

– висловився Зеленський.

Таким чином український президент закликав партнерів і далі продовжувати активну допомогу Україні, адже це сприятиме протистоянню вісі зла, яка зараз сформувалася у світі.

