Головні заяви Зеленського перед парламентом Великої Британії зібрав 24 Канал.
Що виголосив Зеленський перед парламентом Великої Британії?
Україна має інформацію, що в іранських "Шахедах", якими атакують країни Близького Сходу, мають російські компоненти. 201 українець уже перебуває на Близькому сході, ще 34 готові до розгортання, каже Зеленський. Це військові експерти, які допоможуть країнам Перської затоки у боротьбі з іранськими дронами. Зеленський каже, що довіра українців до Великї Британії є однією з найвищих серед інших країн-партнерів. Володимир Зеленський почав промову у парламенті Великої Британії. Парламент Великої Британії зустрів президента Володимира Зеленського гучними оваціями. У залі присутні прем'єр-міністр Кір Стармер, міністр оборони Джон Гілі, лідери опозиційних партій, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та близько 60 парламентарів.
