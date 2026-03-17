Головні заяви Зеленського перед парламентом Великої Британії зібрав 24 Канал.

Що виголосив Зеленський перед парламентом Великої Британії?

19:04, 17 березня

19:01, 17 березня

Зеленський каже, що Росія допомагає Ірану

Україна має інформацію, що в іранських "Шахедах", якими атакують країни Близького Сходу, мають російські компоненти.

19:00, 17 березня

201 українець уже перебуває на Близькому сході, ще 34 готові до розгортання, каже Зеленський.

Це військові експерти, які допоможуть країнам Перської затоки у боротьбі з іранськими дронами.

18:54, 17 березня

Зеленський каже, що довіра українців до Великї Британії є однією з найвищих серед інших країн-партнерів.

18:53, 17 березня

Володимир Зеленський почав промову у парламенті Великої Британії.

18:48, 17 березня

Парламент Великої Британії зустрів президента Володимира Зеленського гучними оваціями.

18:36, 17 березня

Володимир Зеленський невдовзі розпочне виступ у парламенті Великої Британії

У залі присутні прем'єр-міністр Кір Стармер, міністр оборони Джон Гілі, лідери опозиційних партій, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та близько 60 парламентарів.