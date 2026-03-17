Главные заявления Зеленского перед парламентом Великобритании собрал 24 Канал.

Что произнес Зеленский перед парламентом Великобритании?

19:04, 17 марта

19:01, 17 марта

Зеленский говорит, что Россия помогает Ирану

Украина располагает информацией, что в иранских "Шахедах", которыми атакуют страны Ближнего Востока, имеют российские компоненты.

19:00, 17 марта

201 украинец уже находится на Ближнем востоке, еще 34 готовы к развертыванию, говорит Зеленский.

Это военные эксперты, которые помогут странам Персидского залива в борьбе с иранскими дронами.

18:54, 17 марта

Зеленский говорит, что доверие украинцев к Великобритании является одним из самых высоких среди других стран-партнеров.

18:53, 17 марта

Владимир Зеленский начал речь в парламенте Великобритании.

18:48, 17 марта

Парламент Великобритании встретил президента Владимира Зеленского громкими овациями.

18:36, 17 марта

Владимир Зеленский вскоре начнет выступление в парламенте Великобритании

В зале присутствуют премьер-министр Кир Стармер, министр обороны Джон Гили, лидеры оппозиционных партий, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и около 60 парламентариев.