Про це королівська сім'я повідомила у Instagram.
Що відомо про зустріч Зеленського і короля Чарльза?
Президент України Володимир Зеленський у другій половині дня 17 березня відвідав Букінгемський палац. Там він зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ.
Також президент зустрівся з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером.
Сьогодні Зеленський повинен виступити у британському парламенті.
Який план візиту Зеленського до Великої Британії?
Президент Зеленський прибув 17 березня у Лондон. Він планує зустрітися з королем Чарльзом ІІІ, прем'єром Великої Британії Кіром Стармером та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
Як пише Reuters, Велика Британія та Україна домовлятимуться про співпрацю з продажу технологій безпілотників за кордон.