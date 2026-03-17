Також зустрінеться президент із прем'єром Стармером та генсеком НАТО Рютте. Про це 24 Каналу повідомили в Офісі президента.

Що відомо про візит Зеленського до Лондона?

Візит президента України розпочнеться саме із зустрічі з Королем Чарльзом ІІІ. Вона відбудеться о 14:00 за місцевим часом у Букінгемському палаці.

Приблизно о 14:40 Володимир Зеленський прибуде на 10 Downing Street. Там у нього буде з прем'єр-міністром Стармером спочатку двостороння зустріч, а потім тристороння – з генсеком НАТО Рютте.

Окрім того, увечері запланована окрема зустріч Зеленського і Рютте.

Зі Стармером вони зроблять спільні заяви перед початком переговорів.

Приблизно о 16:25 буде виступ українського президента перед членами Парламенту Великої Британії.

Як пише Reuters, Велика Британія та Україна домовлятимуться про співпрацю з продажу технологій безпілотників за кордон.

Мета візиту також полягає у посиленні підтримки Києва, адже зростання цін на нафту через війну в Ірані стало благом для Москви.

Європейські лідери прагнуть тримати Україну в центрі уваги, бо світова увага переключилася на Близький Схід.

Через 4 роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Київ став світовим лідером у сфері технологій безпілотників та боротьби з ними. Велика Британія, близький союзник, хоче допомогти Україні використати цю позицію для підтримки країн Перської затоки, які зазнають регулярних атак з боку Ірану, зокрема з боку безпілотників Shahed, які Тегеран поставив Москві та які стали однією з ключових видів зброї Росії,

– пише видання.

