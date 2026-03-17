Також зустрінеться президент із прем'єром Стармером та генсеком НАТО Рютте. Про це 24 Каналу повідомили в Офісі президента.
Що відомо про візит Зеленського до Лондона?
Візит президента України розпочнеться саме із зустрічі з Королем Чарльзом ІІІ. Вона відбудеться о 14:00 за місцевим часом у Букінгемському палаці.
Приблизно о 14:40 Володимир Зеленський прибуде на 10 Downing Street. Там у нього буде з прем'єр-міністром Стармером спочатку двостороння зустріч, а потім тристороння – з генсеком НАТО Рютте.
Окрім того, увечері запланована окрема зустріч Зеленського і Рютте.
Зі Стармером вони зроблять спільні заяви перед початком переговорів.
Приблизно о 16:25 буде виступ українського президента перед членами Парламенту Великої Британії.
Як пише Reuters, Велика Британія та Україна домовлятимуться про співпрацю з продажу технологій безпілотників за кордон.
Мета візиту також полягає у посиленні підтримки Києва, адже зростання цін на нафту через війну в Ірані стало благом для Москви.
Європейські лідери прагнуть тримати Україну в центрі уваги, бо світова увага переключилася на Близький Схід.
Через 4 роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Київ став світовим лідером у сфері технологій безпілотників та боротьби з ними. Велика Британія, близький союзник, хоче допомогти Україні використати цю позицію для підтримки країн Перської затоки, які зазнають регулярних атак з боку Ірану, зокрема з боку безпілотників Shahed, які Тегеран поставив Москві та які стали однією з ключових видів зброї Росії,
– пише видання.
Останні закордонні візити Зеленського
13 березня Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу для переговорів з Еммануелем Макроном. Основними темами зустрічі було розблокування кредиту ЄС, підтримка України та санкції проти Росії.
А 12 березня президент України прибув до Бухареста, де зустрівся із президентом Нікушором Даном і прем'єр-міністром Іліє Боложаном. Також він відвідав центр підготовки пілотів винищувачів F-16, який працює у Румунії. Згодом лідери України та Румунії підписали угоди про співробітництво в галузі енергетики та спільне виробництво зброї, зокрема дронів.