Про це пише The Times з посиланням на джерела.
Як діятиме Британія?
Нещодавно президент Дональд Трамп закликав союзників допомогти забезпечити безпеку нафтових танкерів в Ормузькій протоці, хоча раніше він запевняв, що США "не потрібно", щоб Британія направляла туди авіаносець.
Згідно з оприлюдненою інформацією, станом на зараз британське військове керівництво обговорює можливі варіанти дій у разі ухвалення можливого рішення про направлення додаткових сил до вищезгаданого регіону.
Джерело в Міністерстві оборони країни підтвердило, що одним із розглянутих варіантів є використання автономних дронів для полювання на міни, керованих Групою з експлуатації мін та загроз Королівського флоту (MTXG).
Раніше ракетний есмінець типу 45 HMS Dragon, призначений для зенітної і протиракетної боротьби з можливою захистом від літаків, БпЛА, і від протикорабельних ракет, направили для посилення оборони бази на Кіпрі.
Як можливий засіб протидії іранським дронам-камікадзе типу "Шахед" також розглядають системи перехоплення безпілотників "Octopus", які масово виготовляють для використання Україною у війні проти Росії.
Україна, безумовно, є пріоритетом номер один для цієї технології. Але крім цього, вісь агресії між Росією та Іраном очевидна. Дрони типу "Шахед" є ключовою частиною арсеналів обох країн,
– сказав один зі співрозмовників.
Минулого тижня міністр оборони Великої Британії Джон Хілі заявив, що країна має автономні протимінні системи в регіоні, зазначивши, що також розглядають додаткові варіанти, які могли б розгорнути з союзниками.
Дрони для пошуку мін зазвичай імітують сигнатуру корабля, що дозволяє передчасно детонувати їм на безпечній відстані. В експлуатації або на етапі розробки перебувають 4 системи Wilton, Sweep, SeaCat і MMCM.
Систему Wilton раніше використовували Королівським флотом у районі Клайда в Шотландії та в затоці. До неї входять безпілотні надводні судна, обладнання для виявлення мін та центри дистанційного керування.
Раніше Трамп заявив, що американські військові "знищили 100% військового потенціалу Ірану", але попередив, що іранцям буде "легко" атакувати нафтові танкери, що перетинають протоку, за допомогою ракет або мін.
Що цьому передувало?
Нещодавно стало відомо, що агенти американської розвідки почали отримувати дані про те, що Іран здійснює заходи з розміщення мін у судноплавному каналі протоки, застосовуючи для цього невеликі судна.
Згодом у публікації у Truth Social Дональд Трамп заявив, що американські військові знищили щонайменше десять іранських човнів, які могли використати для встановлення морських мін у межах протоки.
Пізніше американський президент звернувся із закликом до Китаю, Франції, Японії, Південної Кореї, Великої Британії, а також до інших країн, щоб вони направили свої кораблі до Ормузької протоки для безпеки.