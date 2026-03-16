Об этом пишет The Times со ссылкой на источники.
Как будет действовать Великобритания?
Недавно президент Дональд Трамп призвал союзников помочь обеспечить безопасность нефтяных танкеров в Ормузском проливе, хотя ранее он уверял, что США "не нужно", чтобы Великобритания направляла туда авианосец.
Согласно обнародованной информации, по состоянию на сейчас британское военное руководство обсуждает возможные варианты действий в случае принятия возможного решения о направлении дополнительных сил в вышеупомянутый регион.
Источник в Министерстве обороны страны подтвердил, что одним из рассматриваемых вариантов является использование автономных дронов для охоты на мины, управляемых Группой по эксплуатации мин и угроз Королевского флота (MTXG).
Ранее ракетный эсминец типа 45 HMS Dragon, предназначенный для зенитной и противоракетной борьбы с возможной защитой от самолетов, БпЛА, и от противокорабельных ракет, направили для усиления обороны базы на Кипре.
Как возможное средство противодействия иранским дронам-камикадзе типа "Шахед" также рассматривают системы перехвата беспилотников "Octopus", которые массово изготавливают для использования Украиной в войне против России.
Украина, безусловно, является приоритетом номер один для этой технологии. Но кроме этого, ось агрессии между Россией и Ираном очевидна. Дроны типа "Шахед" являются ключевой частью арсеналов обеих стран,
– сказал один из собеседников.
На прошлой неделе министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что страна имеет автономные противоминные системы в регионе, отметив, что также рассматривают дополнительные варианты, которые могли бы развернуть с союзниками.
Дроны для поиска мин обычно имитируют сигнатуру корабля, что позволяет преждевременно детонировать им на безопасном расстоянии. В эксплуатации или на этапе разработки находятся 4 системы Wilton, Sweep, SeaCat и MMCM.
Систему Wilton ранее использовали Королевским флотом в районе Клайда в Шотландии и в заливе. В нее входят беспилотные надводные суда, оборудование для обнаружения мин и центры дистанционного управления.
Ранее Трамп заявил, что американские военные "уничтожили 100% военного потенциала Ирана", но предупредил, что иранцам будет "легко" атаковать нефтяные танкеры, пересекающие пролив, с помощью ракет или мин.
Что этому предшествовало?
Недавно стало известно, что агенты американской разведки начали получать данные о том, что Иран осуществляет мероприятия по размещению мин в судоходном канале пролива, применяя для этого небольшие суда.
Впоследствии в публикации в Truth Social Дональд Трамп заявил, что американские военные уничтожили по меньшей мере десять иранских лодок, которые могли использовать для установки морских мин в пределах пролива.
Позже американский президент обратился с призывом к Китаю, Франции, Японии, Южной Кореи, Великобритании, а также к другим странам, чтобы они направили свои корабли в Ормузский пролив для безопасности.