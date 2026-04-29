Необычную программу ввели в британской гостиничной сети Macdonald Hotels and Resorts – она направлена на поддержку путешественников после существенного роста цен и на топливо, и на авиабилеты, пишет Express.

Почему отели возмещают расходы на дорогу?

Условия программы просты: туристы, что забронируют номера в отелях-участниках по крайней мере на две ночи, получат до 29 евро на оплату топлива для добирания до места назначения. Впрочем, в некоторых локациях максимальная компенсация составляет лишь 23 евро. А в определенной части отелей к этим деньгам можно получить еще и дополнительный бонус: ваучеры на ужин на такую же сумму, 29 евро. Их можно использовать во время отдыха.

Курортные объекты британской сети также создали свои условия – там для того, чтобы получить компенсацию за добирание, нужно будет ночевать по крайней мере 4 ночи. А для коротких поездок ввели упрощенный пакет: при бронировании одной ночи можно получить ваучер на питание и напитки.

Запуск программы объясняется ростом цен на топливо в Великобритании: только с конца февраля стоимость неэтилированного бензина выросла где-то на 30 евроцентов за литр, а дизельного топлива – аж на 55 евроцентов. Значительная причина быстрого роста цен – это напряженность на Ближнем Востоке.

Из-за роста цен на транспорт все больше британцев отказываются от отпусков за рубежом, и вместо этого выбирают отечественные курорты, поэтому компания Macdonald Hotels and Resorts надеется, что с компенсациями за добирание удастся снизить финансовую нагрузку на семьи и сделать отдых в стране доступным, пишет Mirror.

Что еще стоит знать туристам?

Если вы планируете летом отдых в Европе, туризм в нескольких популярных городах может стать в разы дороже. Из-за "нашествия" туристов там поднимают или вводят специальный налог, который должны заплатить путешественники. Одной из первых его ввела Венеция – там людям, прибывающих всего на один день и не остаются ночевать, нужно заплатить 5 евро только для того, чтобы попасть в город.

И в этом году налоги вдвое подняла Барселона, а также они появились в Эдинбурге, Брюсселе и невероятно живописном норвежском городе Тромсе.