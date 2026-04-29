Незвичну програму запровадили у британській готельній мережі Macdonald Hotels and Resorts – вона спрямована на підтримку мандрівників після суттєвого зростання цін і на паливо, і на авіаквитки, пише Express.

Цікаво Авіаквитки в Іспанію закликають купувати вже зараз: причина незвична

Чому готелі відшкодовують витрати на дорогу?

Умови програми прості: туристи, що забронюють номери у готелях-учасниках принаймні на дві ночі, отримають до 29 євро на оплату палива для добирання до місця призначення. Втім, в деяких локаціях максимальна компенсація становить лише 23 євро. А в певній частині готелів до цих грошей можна отримати ще й додатковий бонус: ваучери на вечерю на таку ж суму, 29 євро. Їх можна використати під час відпочинку.

Курортні об'єкти британської мережі також створили свої умови – там для того, аби отримати компенсацію за добирання, потрібно буде ночувати принаймні 4 ночі. А для коротких поїздок запровадили спрощений пакет: при бронюванні однієї ночі можна отримати ваучер на харчування й напої.

Запуск програми пояснюється зростанням цін на паливо у Великій Британії: лише з кінця лютого вартість неетилованого бензину зросла десь на 30 євроцентів за літр, а дизельного пального – аж на 55 євроцентів. Значна причина швидкого росту цін – це напруженість на Близькому Сході.

Через ріст цін на транспорт все більше британців відмовляються від відпусток за кордоном, і натомість обирають вітчизняні курорти, тож компанія Macdonald Hotels and Resorts сподівається, що з компенсаціями за добирання вдасться знизити фінансове навантаження на родини та зробити відпочинок в країні доступнішим, пише Mirror.

Що ще варто знати туристам?

Якщо ви плануєте влітку відпочинок у Європі, туризм у кількох популярних містах може стати в рази дорожчим. Через "навалу" туристів там піднімають або запроваджують спеціальний податок, який мають сплатити мандрівники. Однією з перших його запровадила Венеція – там людям, що прибувають всього на один день та не залишаються ночувати, потрібно заплатити 5 євро лише для того, аби потрапити у місто.

Та цьогоріч податки вдвічі підняла Барселона, а також вони з'явилися у Единбурзі, Брюсселі та неймовірно мальовничому норвезькому місті Тромсе.