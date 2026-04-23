Але Венеція – це не єдине місто, для якого велика кількість туристів перетворилася на справжню проблему, пише Mirror.
Цьогоріч аж 5 великих європейських міст суттєво збільшили чи й запровадили вперше туристичні податки.
В яких містах Європи буде туристичний податок?
Барселона
Прекрасна і неймовірно популярна Барселона на північному сході Іспанії збільшила свій туристичний податок вдвічі, що робить його найвищим у всій Європі. Відтепер за одну ніч у місцевому готелі доведеться заплатити 12,5 євро.
Місто прагне боротися з надмірним туризмом та розв'язати проблеми, з якими через нього зіштовхнулися місцеві мешканці. Тільки торік до Барселони прибули 16 мільйонів туристів!
Тенерифе
Ще одна велика туристична точка Іспанії, Тенерифе, цього року запровадить новий податок – екологічний. Для того, аби прогулятися Національним парком Ель-Тейде, доведеться заплатити близько 25 євро – та ціна буде варіюватися залежно від обраної стежки.
Похід без гіда при цьому обійдеться дорожче, ніж з гідом, пише Euronews.
Единбург
Вже 24 липня у Единбурзі запровадять "збір для тимчасових відвідувачів". Він стягуватиметься за проживання в готелях, Airbnb та хостелах. Його вартість становитиме додаткові 5% вартості номера за ніч, і сума розраховуватиметься залежно від типу помешкання.
Брюссель
Цього року Брюссель збільшить свій туристичний збір на 1 євро, тож туристам доведеться віддати 5 євро податку за одну ніч у готелі та 4 євро за кемпінг, або ж будь-яке інше житло, крім готелів, де можна ночувати.
Тромсе
Це місто в Норвегії нагадує листівку – але для того, аби насолодитися його краєвидами, доведеться заплатити. Місцеві муніципалітети самі можуть вирішувати, чи варто впроваджувати 3% туристичний податок.
Тромсе – це ідеальне місце для спостереження за північним сяйвом.
