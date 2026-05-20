Попри розвиток авіаційного транспорту та доступ до автомобілів, залізниця все ще залишається неймовірно популярною. Але її розвиток на континенті дуже нерівномірний, пише Euronews.

Цікаво За в'їзд до Європи українцям доведеться платити: що таке нова система ETIAS

Де в Європі найбільше подорожують залізницею?

Згідно з даними Євростату, лише 2024 року люди в ЄС відправлялися у поїздки залізницею 8,7 мільярда разів, що загалом склало 444,5 мільярда пасажиро-кілометрів – а це найвищий показник за останні роки.

Що таке пасажиро-кілометри?

Пасажиро-кілометри – це одиниця виміру пасажирських перевезень, яку визначають добутком числа пасажирів на відстань їхніх перевезень, виражену у кілометрах.

Найбільший загальний внесок у показники перевезень зробили Німеччина та Франція, а відразу за ними йде Італія. А ось найменшу кількість пасажиро-кілометрів зафіксували у Литві та Естонії. Але чи робить це залізниці цих країн найгіршими у Європі?

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати



Не в усіх країнах Європи залізниці працюють добре / Фото Pexels

Яка країна має найгіршу залізницю?

Відповідь на це питання не така проста, як може здатися, адже може залежати від кількох факторів. Наприклад, можна сказати, що найгірші залізниці мають Ісландія, Кіпр, Андорра, Мальта та Сан-Марино – адже у цих країнах їх немає в принципі.

Але пасажири сходяться на тому, що найгірша ситуація з потягами наразі у Греції, пише The Telegraph. Потяги, що з'єднують Афіни та Салоніки, курсують кожні кілька годин, та більша частина розкладу заповнена автобусами, що в Греції часто практично замінюють залізницю.

А повені 2023 року призвели практично до колапсу усієї мережі. В деяких туристичних районах курсують оглядові поїзди, як-от залізниця Одонтотос, та не так давно її рух також довелося зупинити через зсуви.

Страждає у Греції також міжнародне сполучення залізницею – колись існували лінії до Софії, Скоп'є, Бухареста, Берліна та Туреччини, але зараз більшість з них не працюють.

В яких країнах поїзди найбільше запізнюються?

Дехто може посперечатися, що відповідність графіку – це найважливіше у залізниці, і відтак найгіршою є та, де потяги найчастіше запізнюються. У такому випадку "перемагає" Словенія – там, за оцінками 2023 року, лише 56% потягів прибувають вчасно, пише Express.

Також в самому низу списку опинилися такі країни:

Чехія – 76% потягів прибувають за розкладом;

Угорщина – 74% потягів;

Італія – 67%;

Німеччина – 64%.

Де ще у світі взагалі немає залізниці?

Залізниця видається надзвичайно зручним способом пересування, що нібито існує всюди – та принаймні 8 країн поза межами Європи також її не мають і використовують альтернативні методи подорожі.

Причин відсутності залізниці може бути безліч: від економічної недоцільності та складного ландшафту до історичних конфліктів і неймовірно маленького населення. Ось де залізниці немає взагалі: