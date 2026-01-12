Найбільшу залізничну мережу у світі має США, а ось найстарішою кінцевою станцією у світі може похвалитися Велика Британія –залізнична станція у Ліверпулі була збудована ще 1830 року. Втім, в кількох країнах світу залізниці немає й досі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

В яких країнах взагалі немає залізниці?

Кілька досить великих країн, які розміром приблизно дорівнюють європейським країнам чи навіть більші, не мають жодної діючої залізничної системи.

Ісландія

Ісландія – це найбільша європейська країна без залізниці. Її населення зовсім невелике та зосереджене переважно у Рейк'явіку і складає всього 375 000 осіб. Це, а також суворе вулканічне середовище роблять побудову національної залізничної системи економічно нежиттєздатною.

Ісландці натомість надають перевагу автомобілям та внутрішнім рейсам.

Оман

Оман наразі є найбільшою та найбагатшою країною у цьому списку – а втім, там ніколи не було залізниці. Невелике населення та наявність величезної пустелі зробили подорожі автомобільним транспортом зручнішим та практичнішим.

Втім, цей статус Оману може вже досить скоро змінитися – наразі країна є частиною проєкту GCC Railway, що має об'єднати країни Перської затоки високошвидкісною залізничною мережею.

Папуа Нова Гвінея

Ця країна відома передусім густими джунглями та нерівними гірськими хребтами, тож є одним з географічно найскладніших місць на Землі. І через це будівництво залізниці, зокрема через гірський хребет Оуен-Стенлі, вважається логістичним кошмаром.

Натомість місцеві подорожують літаками та морськими маршрутами.

Ємен

Гірський рельєф Ємену, а також тривала історія громадянських конфліктів перешкоджають побудові залізничної системи. Попри те, що дискусії щодо приєднання до панарабської залізничної мережі велися, наразі основна увага залишається на задоволенні гуманітарних потреб та ремонті доріг.

Центральноафриканська республіка

Ця країна ніколи не мала залізничної мережі. Частково це пов'язано зі складною географією – у країні тісняться і густі тропіки, і гори. Але також брак коштів на побудову залізниці зробив ЦАР залежною від автомобільного та річкового транспорту.

Сомалі

Колись Сомалі мала чудову 150-кілометрову залізницю Могадішо-Віллабруцці, що була побудована Італією наприкінці 1910-х років. Втім, під час Другої світової війни британці демонтували колії, і з того часу країна залишилася без залізниці.

А десятиліття громадянської війни зробили початок будь-яких інфраструктурних проєктів неможливими.

Республіка Нігер

Технічно у Нігері існує "залізниця-привид" – ще 2014 року між столицею країни Ніамей та містом Доссо побудували лінію, що тягнеться на понад 150 кілометрів. Втім, через юридичні суперечки та відсутність сполучення з узбережжям лінію так і не ввели в експлуатацію.

Наразі колії стоять покинутими та деформованими спекою Сахари, через що країна й досі залишається без залізничного сполучення.

Чад

Чад – це величезна країна у Центральній Африці, що не має виходу до моря, і транспорт тут практично повністю залежить від автомобільного та річкового транспорту. Попри те, що було чимало пропозицій щодо підключення Чаду до залізничних мереж Камеруну чи Нігерії, жодна з них не просунулася далі стадії планування.

Лівія

Попри величезні розміри, Лівія наразі не має залізниці – вже з 1965 року. Попри те, що ще в часі італійської колоніальної епохи залізницю побудували, вона з часом була демонтована, або ж просто занепала.

