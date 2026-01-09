Кілька дуже відомих міст, попри свою популярність та глобальний статус, не потрапили до переліку найкращих – як-от Лондон чи Нью-Йорк, пише 24 Канал з посиланням на Express. Втім, у списку опинилися кілька цілком несподіваних кандидатів.

Цікаво "Щось з області фантастики": українка розповіла, що чого не може звикнути у Португалії

Які міста у списку найкращих?

Пномпень, Камбоджа

Чимало людей навіть не чули про столицю прекрасної Камбоджі. Втім, туристи можуть побачити тут все – і пишні храми, і королівські палаци, і неймовірні сучасні хмарочоси. Пномпень – це чудове місто, що вміло поєднує старовину та сучасність.

Монреаль у Канаді

Монреаль – це ще одне місто, де історія та сучасність йдуть рука в руку. У Старому місті збереглися бруковані вулиці та неймовірна давня архітектура, а ось нові частини Монреаля можуть похвалитися хмарочосами та кухнею світового класу.

Окрім того, місто сповнене зеленими насадженнями та відрізняється від багатьох інших високим рівнем двомовності. Деякі райони Монреаля переважно франкомовні, а інші – англомовні.

Единбург, Шотландія

Единбург – це приголомшливе історичне місто, яке туристи точно не можуть пропустити. Тут історія, культура та неймовірне мистецтво зустрічаються на кожній вулиці. Місто відоме також своїми фестивалями, які приваблюють виконавців та мандрівників з усього світу.

Ванкувер у Канаді

Ще вже друге канадське місто у списку, але цього разу воно розташоване на протилежному куточку країни. І мало які міста можуть похвалитися такою кількістю зелених насаджень та близькістю до природи, як Ванкувер.

Париж

Париж недарма вважається практично туристичною столицею Європи – він є одним з найбільш відвідуваних міст світу та славиться своїми неймовірними архітектурними пам'ятками, чудовою кухнею та романтичною атмосферою.

Сеул, Південна Корея

Як столиця і водночас найбільше місто Південної Кореї, Сеул може багато чого запропонувати туристам – історія міста сягає 18 року до нашої ери, коли його заснували жителі Пекче, одного з Трьох Корейських королівств.

А зараз місто ідеально поєднує стародавні палаци, історичні храми та культурні пам'ятки, що розташовані зовсім поряд з сучасними жвавими районами та хмарочосами.

Сингапур

Острівне місто-держава відоме своїм високим рівнем життя та неймовірно чистими вулицями – але це щось набагато більше, ніж звичайне місто. Пишні зелені простори поєднуються з неймовірними футуристичними будівлями.

Кейптаун

Столиця Південно-Африканської республіки може похвалитися неймовірною природною красою та краєвидами. Окрім того, місто приваблює туристів барвистими районами, виноробнями світового класу та автентичною культурою.

Кіото, Японія

Колись Кіото був імперською столицею Японії, а зараз місто славиться давніми храмами, розкішними садами та традиційними чайними будиночками. Туристи можуть прогулятися бамбуковими лісами Арашіями та помилуватися кульовим храмом Фусімі-Інарі, що відомий своїми тисячами червоних воріт.

Токіо, Японія

Столиця Японії очолила список найкращих міст для туризму. І ті, хто живуть у місті, також вважають його нескінченно захопливими, з новими відкриттями, що очікують за кожним кутом.

Куди ще варто поїхати туристам?