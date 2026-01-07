Українка, що живе у Португалії, поділилася, що є кілька речей, до яких вона не може звикнути й досі, повідомляє 24 Канал з посиланням на bubble.mama.portugal.
До чого українка не може звикнути у Португалії?
Португалія досить популярна серед українців – адже там дуже багато сонячних днів, чудовий клімат та не найвищі ціни у Європі. Втім, життя там дуже сильно відрізняється від України.
Бюрократія
Українка, що переїхала до Португалії, вважає її жахливою. Від неї в країні нікуди не подітися, але звикнути до неї вона досі не може.
Холодний океан
Попри те, що Португалія для багатьох відома передусім як країна для відпочинку на пляжі, вода там в океані досить холодна.
Я дуже люблю океан в Португалії. Він неймовірний, але не для купання. Влітку віддам перевагу теплому іспанському морю,
– поділилася блогерка.
Незвичні продукти
Загалом українці дуже подобається кухня у Португалії, але в ній часом використовують досить незвичні інгредієнти, як-от нутрощі та свині вуха – і до цього вона не може звикнути.
Ціни на житло
Купити свою квартиру чи дім в Португалії дуже складно, адже ціни там – "це просто щось з області фантастики". Тож поки що українка придбала лише намет.
Великі відстані
В Португалії часто доводиться їздити на автомобілі, і дорога та затори українку й досі дратують.
