Виявляється, в Іспанії штраф можна отримати навіть за проведення ремонту у власному житлі, повідомляє ira.fedoriichuk. І для того, аби цього уникнути, потрібно не лише отримати необхідні дозволи, але й сплатити податок.
Що потрібно зробити перед ремонтом квартири в Іспанії?
Навіть якщо ви купили власну квартиру в Іспанії, не поспішайте з тим, аби робити в ній ремонт.
В Іспанії ремонт починається не з майстрів і перфоратора, а з дозволу і сплати податків,
– поділилася українка.
Передусім потрібно піти до місцевої мерії та подати заяву щодо того, що ви плануєте робити ремонт. При цьому необхідно чітко вказати, що саме ви збираєтеся робити: замінювати вікна чи двері, ставити нову плитку та підлогу. І вже після цього доводиться і сплатити податок, який складає близько 3% від вартості ремонту.
Але й це не все: також ті, хто проводять ремонт, зобов'язані замовити й контейнер для будівельного сміття. І платити доведеться не лише за сам контейнер, але й за місце для нього.
Цікаво! Фасад та балкон в Іспанії фарбувати взагалі заборонено – він має відповідати загальному вигляду усього дому.
Якщо не взяти цей дозвіл з oentamento, є такі сусіди, що можуть піти й пожалітися на вас. Або навіть прийти і перевірити, чи ви маєте цей дозвіл,
– додала блогерка.
Але що робити, якщо квартира орендована та потребує ремонту? Загальні правила в Іспанії такі, що усі періодичні ремонти, необхідні для того, аби підтримувати нерухомість у придатному для проживання стані, зобов'язаний проводити орендодавець. Водночас він не має права підвищувати за це орендну плату, пише Idealista.
