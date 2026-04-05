Переїзд з Туреччини в Грузію обійшовся недешево – і українка розклала "по поличках", на що пішло найбільше грошей, пише Juliya Ivanova.
У скільки українці обійшовся переїзд до Грузії?
Два тижні тому ми переїхали до Тбілісі, і я готова озвучити, в скільки ж нам обійшовся переїзд. Почнімо з того, що частину наших речей ми відправляли перевізником, і це обійшлося нам в 1100 доларів,
– поділилася українка.
Переїжджала родина на власній автівці, і за бензин, житло дорогою, перекуси тощо довелося віддати 1200 доларів. Оформлення страховок обійшлося у 2000 доларів. Страховки діятимуть протягом року, та українка все ж зарахувала їх до витрат на переїзд, адже робити їх довелося одразу.
Родина заселилася у нову квартиру після ремонту, і через це до неї довелося докупити чимало речей та техніки – зокрема й робот-пилосос. На цю витрату українка виділила 3000 доларів, а сама оренда квартири обійшлася у 4,5 тисячі доларів.
Загальна сума – 11 800 доларів.
Цікаво! Загалом вартість життя у Грузії на 17% дорожча, ніж в Україні. Одній людині для комфортного життя у цій країні потрібно мати 500 євро на місяць, не рахуючи оренди, пише Numbeo.
Залишається тільки оплата за школу. Але оскільки ми все ще в процесі здачі екзамену, я сюди її не рахую. Коротше, все, що я можу сказати: переїзди – це справа недешева,
– додала українка.
