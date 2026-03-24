Чимало українців для переїзду до Європи обирають саме Францію. Причин для цього чимало, але українка попереджає, що ця країна – це не самі лише круасани та романтика. Тут також не бракує і суттєвих недоліків – і чимало людей до них виявляються не готовими, повідомляє francais.iren.

Що дратує українку у Франції?

Перше, що зауважила жінка – у Франції усе робиться повільно.

Якщо ти очікуєш швидких результатів, не вмієш чекати, або реагуєш занадто прямо – тобі буде важко. Французи не кричать: вони посміхнуться і скажуть прийти через пів року, навіть якщо в Україні цю проблему вирішили б за добу,

– поділилася українка.

Після переїзду вона швидко збагнула, що головне у Франції – не стати "своєю", а примиритися з тим, що іноземців тут завжди сприйматимуть за чужих, навіть якщо вони дуже добре знають мову. Вона розповіла, що коли французи чують акцент, вони "косо дивляться", або ж одразу переходять на англійську мову.

Особисто мене це дуже бісить: бо приходиш в кафе, а тобі пхають меню англійською,

– додала блогерка.

Втім, вона також зауважила, що у Франції є також дуже багато плюсів, і саме тому чимало українців хочуть там залишитися.

Важливо! Станом на 2025 рік у Франції тимчасовий захист мали приблизно 55 000 українців, пише Euronews.

