Туристи часто не знають про деякі особливі правила поведінки у Франції, а тому вчиняють кілька дуже поширених помилок. І про те, як їх уникнути, розповідає mira.proparis.
Що не варто робити у Франції?
Не сідайте самі у закладах
Для українців дуже звичною справою є зайти до закладу та всадовити себе самостійно – а ось у Франції обов'язково потрібно чекати, поки підійде офіціант чи адміністратор закладу та вкаже на вільний столик.
Сідати самим не варто навіть у випадку, якщо ви бачите, що вільних місць вистачає.
Не замовляйте американо
Якщо ви хочете випити чорної кави, американо у Франції краще не замовляти – адже принесуть зовсім інший напій.
Річ у тому, що у французів заведено американо називати алкогольний коктейль-аператив на основі червоного вермуту,
– поділилася українка.
Не їжте першими в гостях
Якщо у Франції хтось запросить вас до себе додому, їсти першим у гостях вважатиметься дуже неввічливим. Спершу потрібно дочекатися, поки усіх запросять до столу та запропонують пригощатися.
Не забувайте про ввічливість
Її українка радить взагалі викрутити на максимум – завжди вітатися у закладах, прощатися, дякувати.
Цікаво! Франція – це одна з найпопулярніших країн світу для подорожей. Щороку її відвідує від 90 до 100 мільйонів людей, пише Road Genius.
