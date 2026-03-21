Туристы часто не знают о некоторых особых правилах поведения во Франции, а потому совершают несколько очень распространенных ошибок. И о том, как их избежать, рассказывает mira.proparis.

Интересно ЕС обсуждают судьбу украинских беженцев: что будет с временной защитой

Что не стоит делать во Франции?

Не садитесь сами в заведениях

Для украинцев очень привычным делом является зайти в заведение и усадить себя самостоятельно – а вот во Франции обязательно нужно ждать, пока подойдет официант или администратор заведения и укажет на свободный столик.

Садиться самим не стоит даже в случае, если вы видите, что свободных мест хватает.

Не заказывайте американо

Если вы хотите выпить черного кофе, американо во Франции лучше не заказывать – ведь принесут совсем другой напиток.

Украинка рассказала о неписаных запретах во Франции

Дело в том, что у французов принято американо называть алкогольный коктейль-аператив на основе красного вермута,

– поделилась украинка.

Не ешьте первыми в гостях

Если во Франции кто-то пригласит вас к себе домой, есть первым в гостях будет считаться очень невежливым. Сначала нужно дождаться, пока всех пригласят к столу и предложат угощаться.

Не забывайте о вежливости

Ее украинка советует вообще выкрутить на максимум – всегда здороваться в заведениях, прощаться, благодарить.

Интересно! Франция – это одна из самых популярных стран мира для путешествий. Ежегодно ее посещает от 90 до 100 миллионов человек, пишет Road Genius.

Что еще рассказывают украинцы за рубежом?