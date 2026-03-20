Об этом сообщает издание Euractiv. Речь идет о действии Директивы о временной защите, которая была введена в марте 2022 года после полномасштабного вторжения России.
Что известно о директиве?
Директива о временной защите, введена в марте 2022 года после начала полномасштабной войны, предоставила миллионам украинцев в ЕС доступ к..:
- жилью,
- медицине,
- образованию,
- рынку труда.
Все это украинские беженцы получили без необходимости проходить стандартную процедуру получения убежища. Хотя механизм изначально рассматривался как временная чрезвычайная мера, его действие уже неоднократно продлевали.
В прошлом году страны ЕС согласовали рекомендации по постепенному сворачиванию программы и переходу к более стабильным правовым статусам для украинцев – в частности разрешений на проживание, связанных с:
- работой,
- обучением,
- долгосрочным пребыванием.
Что может измениться для украинцев уже в ближайшее время?
Ожидается, что на следующей неделе европейские дипломаты и чиновники проведут технические консультации, во время которых рассмотрят вариант очередного продления действия директивы. В то же время во внутреннем документе, который обсуждается перед переговорами, отмечается, что сейчас количество переходов украинцев к другим правовым статусам остается низкой, а доступные механизмы в странах ЕС являются неравномерными.
Справка. Как говорится на сайте Евростата, по состоянию на декабрь 2025 года около 4,35 миллиона граждан Украины находятся под временной защитой в странах ЕС. Больше всего украинцев проживает в Германии, далее – в Польше и Чехии.
В документе также подчеркивается, что часть государств-членов уже начала разрабатывать механизмы перехода к новым статусам, однако многие страны еще не ввели четких процедур или инструкций относительно пребывания украинцев после завершения действия временной защиты.
Что известно об ограничениях для украинских беженцев?
- Чехия предлагает пересмотреть правила временной защиты для украинских беженцев в ЕС, в частности, ограничить защиту для трудоспособных мужчин и граждан из безопасных регионов Украины.
- В Польше с 5 марта 2026 года начали действовать новые правила для украинцев, которые приехали в страну из-за войны дома. Они касаются не только социальной помощи, но и проживания и возможности работать.
- Между тем в США сотни тысяч украинцев оказались под угрозой депортации: проблемы с ICE возникают даже у украинцев, имеющих действующие документы по программе Uniting for Ukraine.