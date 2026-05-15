Это почти на 69 тысяч меньше, чем месяцем ранее. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

Где остается больше всего украинских беженцев?

Больше всего украинцев, по-прежнему, проживает в Германии – более 1,27 миллиона человек, что составляет около 29% от всех получателей временной защиты в ЕС.

В то же время статистика демонстрирует неравномерную динамику в разных странах Евросоюза. Наибольший рост количества украинцев зафиксировали в:

Германии,

Испании,

Румынии.

Эксперты объясняют это как внутренней миграцией между странами ЕС, так и обновлением регистрационных данных.

Интересно! Как сообщает Deutsche Welle, механизм автоматической временной защиты для украинцев в странах ЕС не будет действовать бесконечно. Сейчас ЕС уже продлил действие программы до марта 2027 года, однако после этого украинцам, вероятно, придется переходить на другие основания для легального проживания в Европе. Одним из ключевых факторов может стать официальная работа и финансовая независимость, ведь именно трудоустроенные украинцы будут иметь больше шансов безболезненно перейти на новый тип проживания.

Где украинцев становится меньше?

Зато наибольшее сокращение количества украинцев произошло в Италии – более чем на 30 тысяч человек за месяц. Также заметное снижение зафиксировали в Чехии и Финляндии.

Специалисты отмечают, что сокращение статистики не всегда означает фактический выезд украинцев из страны. Часть изменений может быть связана с завершением срока действия документов, повторной регистрацией или переходом людей в другие страны ЕС.

Что стоит знать украинским беженцам?

Ранее мы писали, что ряд стран Европейского Союза постепенно пересматривает условия пребывания украинских беженцев и меняет правила предоставления социальной помощи. После нескольких лет действия программы временной защиты правительства все чаще делают акцент не только на поддержке, но и на интеграции украинцев в рынок труда и самостоятельном обеспечении жилья.

В частности, во многих странах ЕС усиливается контроль за:

социальными выплатами;

официальным трудоустройством;

легальностью проживания и обновлением документов;

фактическим местом жительства получателей помощи.

В некоторых случаях власти проверяют, действительно ли человек проживает по указанному адресу, не получает ли помощь одновременно в нескольких странах ЕС, а также активно ли ищет работу. Часть государств уже сокращает объемы финансовой поддержки для новоприбывших или меняет условия ее получения.