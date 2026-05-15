Это почти на 69 тысяч меньше, чем месяцем ранее. Об этом свидетельствуют данные Евростата.
Где остается больше всего украинских беженцев?
- Больше всего украинцев, по-прежнему, проживает в Германии – более 1,27 миллиона человек, что составляет около 29% от всех получателей временной защиты в ЕС.
- Второе место занимает Польша, где находится около 961 тысячи украинцев.
- Третье – Чехия с почти 380 тысячами человек.
В то же время статистика демонстрирует неравномерную динамику в разных странах Евросоюза. Наибольший рост количества украинцев зафиксировали в:
- Германии,
- Испании,
- Румынии.
Эксперты объясняют это как внутренней миграцией между странами ЕС, так и обновлением регистрационных данных.
Интересно! Как сообщает Deutsche Welle, механизм автоматической временной защиты для украинцев в странах ЕС не будет действовать бесконечно. Сейчас ЕС уже продлил действие программы до марта 2027 года, однако после этого украинцам, вероятно, придется переходить на другие основания для легального проживания в Европе. Одним из ключевых факторов может стать официальная работа и финансовая независимость, ведь именно трудоустроенные украинцы будут иметь больше шансов безболезненно перейти на новый тип проживания.
Где украинцев становится меньше?
Зато наибольшее сокращение количества украинцев произошло в Италии – более чем на 30 тысяч человек за месяц. Также заметное снижение зафиксировали в Чехии и Финляндии.
Специалисты отмечают, что сокращение статистики не всегда означает фактический выезд украинцев из страны. Часть изменений может быть связана с завершением срока действия документов, повторной регистрацией или переходом людей в другие страны ЕС.
Что стоит знать украинским беженцам?
Ранее мы писали, что ряд стран Европейского Союза постепенно пересматривает условия пребывания украинских беженцев и меняет правила предоставления социальной помощи. После нескольких лет действия программы временной защиты правительства все чаще делают акцент не только на поддержке, но и на интеграции украинцев в рынок труда и самостоятельном обеспечении жилья.
В частности, во многих странах ЕС усиливается контроль за:
- социальными выплатами;
- официальным трудоустройством;
- легальностью проживания и обновлением документов;
- фактическим местом жительства получателей помощи.
В некоторых случаях власти проверяют, действительно ли человек проживает по указанному адресу, не получает ли помощь одновременно в нескольких странах ЕС, а также активно ли ищет работу. Часть государств уже сокращает объемы финансовой поддержки для новоприбывших или меняет условия ее получения.