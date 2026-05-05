Об этом пишет блогер из Харькова Ася, которая выехала из Украины после начала полномасштабного вторжения.

Какие трудности возникают с арендой жилья в Чехии?

Ася отмечает: перед подписанием договора нужно максимально подробно зафиксировать состояние жилья – сделать фото всех поверхностей, техники, окон, дверей и даже розеток. Иначе доказать, что повреждения были не ваши, будет почти нереально.

Отдельное внимание – счетчики. Их показатели нужно зафиксировать сразу, ведь ежегодно в Германии проводят перерасчет коммунальных расходов. В этих подсчетах, по словам блогера, иногда случаются "ошибки", которые могут обойтись арендатору в кругленькую сумму.

В то же время закон на стороне арендатора во многих вопросах:

В случае поломки чего-либо в квартире расходы на ремонт и вызов мастера полностью покрывает владелец;

Арендодатель не имеет права приходить без предупреждения;

Владелец не может хранить у себя дубликаты ключей. Если это произошло, арендатор имеет законное право сменить входные замки;

Арендодатель не имеет права разглашать посторонним лицам информацию о том, что его арендатор получает финансовую помощь от джоб-центра;

Во время выезда вы не обязаны искать вместо себя новых арендаторов, если у вас есть договор с четкой датой окончания.

Есть и интересные нюансы. Например, даже если в объявлении указан запрет на животных, в некоторых случаях арендатор может поселиться с домашним любимцем уже после заселения – и это будет законно.

Если владелец квартиры пишет в объявлении, что нельзя с маленькими животными, нельзя с котами, по закону Германии ты можешь заселиться в квартиру и потом поставить владельца перед фактом – у меня есть кот... И по закону ты будешь прав,

– рассказывает девушка, признаваясь, что сама воспользовалась этим правом на практике.

Что делать, если арендодатель нарушает правила?

Финансовые риски остаются. Собственник имеет право повышать арендную плату примерно раз в 15 месяцев, и такой рост иногда достигает 20 – 30%. А досрочное расторжение договора может обернуться штрафами.

Если же арендодатель нарушает правила, советуют не молчать и обращаться в местные союзы арендаторов. Такие организации помогают проверить договор, отстоять права и даже сопровождают в юридических спорах.

Отдельной альтернативой являются жилищные кооперативы – они предлагают более дешевую и стабильную аренду, но попасть туда сложнее из-за большого спроса и очередей. К тому же паевой взнос возвращается значительно дольше, чем обычный депозит.

