Об этом пишет общественный вещатель SVT.

Каковы обновленные правила получения гражданства Швеции?

Согласно новым правилам, минимальный срок проживания в стране перед подачей заявки увеличили с пяти до восьми лет. Кроме этого, для лиц в возрасте от 16 лет вводится обязательная сдача теста – он будет проверять знание шведского языка и основ общественного устройства.

Также введен финансовый критерий: кандидат должен подтвердить годовой доход на уровне не менее 241,8 тысячи шведских крон (22 тысячи долларов).

Закон вступит в силу уже 6 июня и будет распространяться даже на тех заявителей, которые подали документы ранее.

За принятие инициативы проголосовали 258 депутатов, против выступили 33, еще 58 парламентариев не участвовали в голосовании.

