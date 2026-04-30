Об этом пишет общественный вещатель SVT.
Каковы обновленные правила получения гражданства Швеции?
Согласно новым правилам, минимальный срок проживания в стране перед подачей заявки увеличили с пяти до восьми лет. Кроме этого, для лиц в возрасте от 16 лет вводится обязательная сдача теста – он будет проверять знание шведского языка и основ общественного устройства.
Также введен финансовый критерий: кандидат должен подтвердить годовой доход на уровне не менее 241,8 тысячи шведских крон (22 тысячи долларов).
Закон вступит в силу уже 6 июня и будет распространяться даже на тех заявителей, которые подали документы ранее.
За принятие инициативы проголосовали 258 депутатов, против выступили 33, еще 58 парламентариев не участвовали в голосовании.
