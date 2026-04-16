Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов во время Business Wisdom Summit.
Смотрите также Этого не будет, – Сикорский об идее ускоренного вступления Украины в ЕС
Почему украинцы не вернутся "просто так"?
Украинцы не будут возвращаться из-за границы только из-за призывов или патриотических лозунгов. По словам Кирилла Буданова, для этого нужны реальные изменения в государстве – прежде всего гарантии безопасности и понятные экономические перспективы.
Должны отбросить все иллюзии. Никто не вернется просто так. Люди ожидают реальных гарантий безопасности и созданной экономической основы,
– подчеркнул он.
Буданов подчеркнул, что возвращение граждан возможно только тогда, когда Украина станет безопасной для жизни и работы, а также предложит условия для стабильного заработка и развития.
Что нужно для возвращения людей?
Ключевым фактором для возвращения украинцев, по словам Буданова, является трансформация экономики. Речь идет об отходе от сырьевой модели к производству продукции с высокой добавленной стоимостью. В частности, он акцентировал на развитии таких направлений, как машиностроение и оборонно-технологическая отрасль. Именно эти сферы могут обеспечить рабочие места и экономический рост.
Отдельно Буданов отметил необходимость уменьшения вмешательства государства в бизнес.
Государство должно наконец осознать: если оно не помогает бизнесу, то не должно и мешать. Я последовательный сторонник дерегуляции и модели, где частная собственность является абсолютно неприкосновенной,
– заявил он.
Буданов также обратил внимание на изменение ролей в обществе во время войны. По его словам, значительная часть мужчин воюет или работает на оборону, тогда как женщины стали основой тыла и экономики.
"Именно женщины приняли на себя ответственность и стали тем фундаментом, который держит наш тыл и экономику. И это доказано цифрами", – отметил он.
По мнению Буданова, Украина сможет вернуть своих граждан только при комплексном подходе: гарантий безопасности, развития экономики, поддержки бизнеса и внедрения современных технологий. Он подытожил, что только сильное, безопасное и экономически стабильное государство сможет убедить украинцев вернуться домой после войны.
Что известно о результатах работы Буданова на новом месте?
Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов получил положительные оценки своей работы как в Украине, так и на международной арене. По данным Bloomberg, он продемонстрировал эффективность в переговорах с Россией и выстроил стабильные контакты со странами Персидского залива. Западные чиновники отмечают его прагматичный подход к дипломатии, сосредоточен на конкретных результатах и фактах.
В то же время, по информации источников, даже в Москве воспринимают Буданова серьезно и с уважением как участника переговорного процесса. Кроме того, он имеет положительную репутацию и в администрации Дональда Трампа, что свидетельствует о его весе на международном уровне. В частности, американские чиновники рассматривают его как эффективного коммуникатора в сложных политических вопросах.
Сам Буданов называет свой стиль переговоров прагматичным и подчеркивает важность "языка цифр, фактов и дат", избегая эмоциональной риторики. Он также признает профессионализм российских переговорщиков, подчеркивая необходимость трезвого подхода.
За первые месяцы работы чиновник сделал ставку на активные действия и изменение роли государства в экономике. В частности, он возглавил Совет по вопросам поддержки предпринимательства и продвигает идею партнерства государства и бизнеса. В международных кругах его подход к переговорам уже называют более эффективным по сравнению с предшественниками.