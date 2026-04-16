Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов во время Business Wisdom Summit.

Смотрите также Этого не будет, – Сикорский об идее ускоренного вступления Украины в ЕС

Почему украинцы не вернутся "просто так"?

Украинцы не будут возвращаться из-за границы только из-за призывов или патриотических лозунгов. По словам Кирилла Буданова, для этого нужны реальные изменения в государстве – прежде всего гарантии безопасности и понятные экономические перспективы.

Должны отбросить все иллюзии. Никто не вернется просто так. Люди ожидают реальных гарантий безопасности и созданной экономической основы,

– подчеркнул он.

Буданов подчеркнул, что возвращение граждан возможно только тогда, когда Украина станет безопасной для жизни и работы, а также предложит условия для стабильного заработка и развития.

Что нужно для возвращения людей?

Ключевым фактором для возвращения украинцев, по словам Буданова, является трансформация экономики. Речь идет об отходе от сырьевой модели к производству продукции с высокой добавленной стоимостью. В частности, он акцентировал на развитии таких направлений, как машиностроение и оборонно-технологическая отрасль. Именно эти сферы могут обеспечить рабочие места и экономический рост.

Отдельно Буданов отметил необходимость уменьшения вмешательства государства в бизнес.

Государство должно наконец осознать: если оно не помогает бизнесу, то не должно и мешать. Я последовательный сторонник дерегуляции и модели, где частная собственность является абсолютно неприкосновенной,

– заявил он.

Буданов также обратил внимание на изменение ролей в обществе во время войны. По его словам, значительная часть мужчин воюет или работает на оборону, тогда как женщины стали основой тыла и экономики.

"Именно женщины приняли на себя ответственность и стали тем фундаментом, который держит наш тыл и экономику. И это доказано цифрами", – отметил он.

По мнению Буданова, Украина сможет вернуть своих граждан только при комплексном подходе: гарантий безопасности, развития экономики, поддержки бизнеса и внедрения современных технологий. Он подытожил, что только сильное, безопасное и экономически стабильное государство сможет убедить украинцев вернуться домой после войны.

Что известно о результатах работы Буданова на новом месте?