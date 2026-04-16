Он настаивает на том, что Киев должен пройти полный процесс присоединения. Об этом Сикорский заявил в интервью RMF24.

Что сказал Сикорский об ускоренном вступлении Украины в ЕС?

У главы МИД Польши поинтересовались, какова его позиция относительно заявления будущего премьера Венгрии Петера Мадьяра, который против ускоренного вступления Украины в ЕС.

Сикорский заявил, что поддерживает Мадьяра в этом вопросе. Поэтому, по его мнению, Украина должна пройти полный процесс евроинтеграции, как это когда-то сделала и Польша.

Он говорит то, что является также и нашей позицией. У Еврокомиссии появилась идея об ускоренном членстве. Этого не будет. Мы считаем, что Украина должна выполнить все условия, так же как это пришлось сделать нам,

– сказал он.

Польский министр также отметил, что будут сложные разделы переговоров, в частности по сельскому хозяйству и транспорту.

