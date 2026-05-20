Об этом Кирилл Буданов сказал во время онлайн-заседания Международной консультативной группы по вопросам привлечения инвестиций и экономического развития Украины.

Что сказал Буданов относительно ускоренного вступления Украины в ЕС?

Кирилл Буданов отметил, что Украина должна как можно быстрее стать членом Европейского Союза. Он отметил, что ни одна другая страна не проходила путь в ЕС в условиях полномасштабной войны.

По его словам, европейским партнерам стоит учитывать эту особенность и способствовать ускоренному вступлению Украины. Также он подчеркнул, что интеграция Украины в ЕС и развитие экономики станут взаимовыгодной инвестицией.

Украина не может ждать десятилетиями этого события (вступление в ЕС – 24 Канал). И, извините, но надо принимать эксклюзивность Украины в этом случае,

– считает Кирилл Буданов.

Кстати, эксперт по вопросам евроинтеграции, соучредитель инициативы Get Ready for Europe Оливье Уиллокс отметил в эфире 24 Канала, что Украине нужен баланс между символической скоростью и практической готовностью к вступлению в ЕС. По мнению эксперта, поспешное вступление может создать проблемы с адаптацией к европейским стандартам.

Что говорят о вступлении Украины в ЕС?

Вступление Украины в ЕС и новый пакет санкций против России обсудят во время нового заседания Европейского совета. Оно состоится 18 – 19 июня в Брюсселе.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина намерена открыть все шесть переговорных кластеров по вступлению в ЕС. По словам президента, наша страна технически готова к этому.

В то же время издание FT писало, что Франция и Германия предлагают Украине ассоциированное членство в ЕС без права голоса, но с местами в институтах Евросоюза. В то же время Еврокомиссия рассматривает концепцию обратного расширения, но она критикуется за подрыв принципов ЕС.