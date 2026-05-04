Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Что известно о евроинтеграции Украины?

В понедельник, 4 апреля, Зеленский провел встречу с президентом Европейского совета Антониу Коштой. Политики обсудили вопросы евроинтеграции Украины.

Глава государства выразил надежду на открытие шести переговорных кластеров в течение этого и следующего месяцев. По словам президента, технически Украина к этому полностью готова.

Отдельно Зеленский поблагодарил Кошти за поддержку и личные усилия в разблокировании финансового пакета поддержки на 90 миллиардов евро.

Важно, чтобы средства начали поступать как можно быстрее и помогли Украине подготовиться к зиме,

– подчеркнул президент.

Интересно! Политолог Вадим Денисенко в эфире 24 Канала заявил, что ожидать быстрого вступления Украины в ЕС не следует. Говорится даже не о вето Венгрии, а больше о позиции Германии и Франции. Лидеры стран прямо говорят об отсутствии ускоренного сценария для Киева. В то же время Денисенко предлагает рассмотреть возможность ограниченного членства в ЕС. По его словам, в таком варианте есть четкий план вступления, поэтому именно такая идея может быть в разы конструктивнее, чем требование принять Украину в Евросоюз уже в ближайшее время.

Когда Украина может вступить в ЕС?

Зеленский предположил, что Украина может присоединиться к блоку 1 января 2027 года. В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал такую идею и добавил, что даже с 1 января 2028 года это нереалистично.

Канцлер призвал не формировать напрасных надежд относительно быстрого вступления Украины в ЕС и отметил, что членство невозможно во время войны.

Также Мерц отметил, что Киев должен выполнить все требования Евросоюза, частности в сферах верховенства права и борьбы с коррупцией.

Несколько ранее президент Украины отмечал, что Украина заслуживает полноправного членства в ЕС, а не "символическое". Он в очередной раз отметил, что именно Украина сейчас защищает свободу Европы.