Об этом говорится в материале Бена Холла для издания Financial Times.
Как в ЕС видят членство Украины?
По оценкам Еврокомиссии, полное соответствие критериям членства может занять 10 – 15 лет. В то же время страны ЕС опасаются повторения венгерского сценария, где при правлении Виктора Орбана произошел откат от демократических стандартов.
Отдельным фактором напряжения является рост недовольства в окружении президента Владимира Зеленского из-за медлительности процесса интеграции ведь, по мнению Киева, украинцы фактически платят высокую цену за безопасность Европы.
Журналист напомнил, что Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС в июне 2022 года – через четыре месяца после начала полномасштабного вторжения России. Это стало символом поддержки со стороны Евросоюза и важным политическим сигналом. Ожидается, что членство поможет гарантировать суверенитет Украины, способствовать ее экономическому восстановлению и станет частью потенциального мирного соглашения с Россией.
Впрочем, стандартные процедуры расширения ЕС оказались слишком медленными для нынешних условий. В частности, идея вступления Украины до 2027 года, которая обсуждалась в рамках мирных инициатив, была отклонена как нереалистичная.
Какие альтернативные идеи предлагали для Украины в Евросоюзе?
В ответ в Еврокомиссии предложили концепцию так называемого "обратного расширения" – вариант, при котором страна может присоединиться к ЕС раньше, но с ограниченными правами, которые будут расширяться постепенно.
Эта идея вызвала критику среди государств-членов. В частности, ее считают такой, что подрывает принципы ЕС и создает неравные условия для других кандидатов. Кроме того, полноценное членство требует ратификации всеми 27 странами, что может стать проблемой, например, во Франции, где значительная часть общества скептически относится к дальнейшему расширению.
Справочно! Обратное расширение – это концепция ускоренного, поэтапного вступления Украины в ЕС, который работает по принципу "интеграция уже сейчас, реформы в процессе". Если обычно страна сначала выполняет все требования, а потом становится членом, то здесь порядок меняют: Украина получает доступ к преимуществам ЕС (рынкам, денег, совместных решений) поэтапно, не дожидаясь десятилетиями финального подписания всех бумаг.
Главная цель – максимально быстро "привязать" Украину к Европе, чтобы этот процесс стал необратимым еще до официального завершения всех бюрократических процедур.
На этом фоне Франция и Германия предложили альтернативный подход – "ассоциированное членство". Он предусматривает участие Украины в институтах ЕС без права голоса, постепенную интеграцию в общий рынок и участие во внешней политике Евросоюза, но без доступа ко всем финансовым инструментам на раннем этапе.
Такой формат, по мнению экспертов, может стать компромиссом: с одной стороны – даст Украине четкую перспективу членства, с другой – позволит подготовить общественное мнение в странах ЕС. В то же время существует большой риск, что Киев воспримет это как затянутое "ожидание" без реального прогресса.
Отдельное внимание в ЕС уделяют компоненту безопасности. Среди предложений – привлечение Украины к механизмам коллективной обороны ЕС, расширение сотрудничества в сфере оборонной промышленности и долгосрочная финансовая поддержка украинской армии.
В Евросоюзе надеются, что запуск переговоров уже этим летом, четкая дорожная карта и финансовый пакет на 90 миллиардов евро помогут уменьшить напряжение в отношениях с Киевом. Впрочем, впереди еще много сложных решений.
Кстати, политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала назвал предложение Франции и Германии относительно "символического членства" Украины в ЕС – неуважением. Эксперт отметил, что Украина выполняет все требования для реального вступления и много лет воюет за европейские ценности.
Откуда появилась идея о "символическом членстве" и какова реакция Украины?
Издание FT писало, что Германия выступает за формат "ассоциированного членства". Такая модель предусматривает участие Украины в заседаниях лидеров ЕС, однако без права голоса. Кроме того, Киев не будет иметь доступа к общему бюджету Евросоюза.
Франция, в свою очередь, предлагает предоставить Украине "статус интегрированного государства". В этом случае страна также не будет получать финансирование ЕС и не будет иметь доступа к общей аграрной политике до тех пор, пока не станет полноправным членом блока.
Владимир Зеленский отреагировал на этот материал СМИ, отметив, что Украина заслуживает на полноправное членство в ЕС, а не "символическое". Президент подчеркнул, что Украина реально защищает Европу, и призвал отказаться от символических союзов без реальных гарантий.
В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что вступление Украины в ЕС до 2028 года является нереалистичным. Немецкий лидер подчеркнул, что Украина должна выполнить условия, в частности соблюдение верховенства права и борьбу с коррупцией, перед вступлением в ЕС.