Об этом говорится в материале Бена Холла для издания Financial Times.

Как в ЕС видят членство Украины?

По оценкам Еврокомиссии, полное соответствие критериям членства может занять 10 – 15 лет. В то же время страны ЕС опасаются повторения венгерского сценария, где при правлении Виктора Орбана произошел откат от демократических стандартов.

Отдельным фактором напряжения является рост недовольства в окружении президента Владимира Зеленского из-за медлительности процесса интеграции ведь, по мнению Киева, украинцы фактически платят высокую цену за безопасность Европы.

Журналист напомнил, что Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС в июне 2022 года – через четыре месяца после начала полномасштабного вторжения России. Это стало символом поддержки со стороны Евросоюза и важным политическим сигналом. Ожидается, что членство поможет гарантировать суверенитет Украины, способствовать ее экономическому восстановлению и станет частью потенциального мирного соглашения с Россией.

Впрочем, стандартные процедуры расширения ЕС оказались слишком медленными для нынешних условий. В частности, идея вступления Украины до 2027 года, которая обсуждалась в рамках мирных инициатив, была отклонена как нереалистичная.

Какие альтернативные идеи предлагали для Украины в Евросоюзе?

В ответ в Еврокомиссии предложили концепцию так называемого "обратного расширения" – вариант, при котором страна может присоединиться к ЕС раньше, но с ограниченными правами, которые будут расширяться постепенно.

Эта идея вызвала критику среди государств-членов. В частности, ее считают такой, что подрывает принципы ЕС и создает неравные условия для других кандидатов. Кроме того, полноценное членство требует ратификации всеми 27 странами, что может стать проблемой, например, во Франции, где значительная часть общества скептически относится к дальнейшему расширению.

Справочно! Обратное расширение – это концепция ускоренного, поэтапного вступления Украины в ЕС, который работает по принципу "интеграция уже сейчас, реформы в процессе". Если обычно страна сначала выполняет все требования, а потом становится членом, то здесь порядок меняют: Украина получает доступ к преимуществам ЕС (рынкам, денег, совместных решений) поэтапно, не дожидаясь десятилетиями финального подписания всех бумаг.



Главная цель – максимально быстро "привязать" Украину к Европе, чтобы этот процесс стал необратимым еще до официального завершения всех бюрократических процедур.

На этом фоне Франция и Германия предложили альтернативный подход – "ассоциированное членство". Он предусматривает участие Украины в институтах ЕС без права голоса, постепенную интеграцию в общий рынок и участие во внешней политике Евросоюза, но без доступа ко всем финансовым инструментам на раннем этапе.

Такой формат, по мнению экспертов, может стать компромиссом: с одной стороны – даст Украине четкую перспективу членства, с другой – позволит подготовить общественное мнение в странах ЕС. В то же время существует большой риск, что Киев воспримет это как затянутое "ожидание" без реального прогресса.

Отдельное внимание в ЕС уделяют компоненту безопасности. Среди предложений – привлечение Украины к механизмам коллективной обороны ЕС, расширение сотрудничества в сфере оборонной промышленности и долгосрочная финансовая поддержка украинской армии.

В Евросоюзе надеются, что запуск переговоров уже этим летом, четкая дорожная карта и финансовый пакет на 90 миллиардов евро помогут уменьшить напряжение в отношениях с Киевом. Впрочем, впереди еще много сложных решений.

Кстати, политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала назвал предложение Франции и Германии относительно "символического членства" Украины в ЕС – неуважением. Эксперт отметил, что Украина выполняет все требования для реального вступления и много лет воюет за европейские ценности.

Откуда появилась идея о "символическом членстве" и какова реакция Украины?