Об этом сообщает издание Telegraph со ссылкой на дипломатические источники.

В каком формате Зеленский стремится возобновить переговоры?

Источники в дипломатических кругах утверждают, что украинская сторона считает, что США больше не будут эффективным посредником в переговорах, поэтому Зеленский "видит потенциал" в восстановлении дипломатического формата Е3.

Справка. Е3 "Евротройка" является неформальным форматом дипломатического сотрудничества между Великобританией, Германией и Францией, который создан для решения важных геополитических вопросов. Создался этот союз в 2003 году, чтобы вести переговоры с Ираном по его ядерной программе. Именно эта тройка была ключевым посредником между США, Тегераном и Совбезом ООН.

Зеленский, говорят источники, уже поднимал идею восстановления формата Е3 во время телефонного разговора с лидером Франции Эммануэлем Макроном на прошлой неделе. Глава государства отметил необходимость придать этому формату более практическое содержание.

В то же время собеседники с Е3 отмечают, что консультации по этому вопросу продолжаются, однако конкретных договоренностей относительно прямых переговоров с Россией пока не достигнуто.

Источники издания также заявили, что украинская власть хочет, чтобы переговорщик от Европейского Союза подчеркнул, что мирные переговоры "в интересах Кремля", ведь "Украина может испортить россиянам праздничный сезон".

Осложнение поездок для граждан России и снижение уровня доверия к российскому диктатору Путину, как сообщается, может использоваться Украиной как способ усиления давления, чтобы побудить Кремль к переговорам.

Важно! В комментарии 24 Канала заместитель руководителя Офиса Президента, бригадный генерал Павел Палиса сообщил, почему в Кремле появились заявления о якобы завершении войны в Украине. Генерал предположил, что сообщения российских медиа о возможном конце войны могут быть попыткой проверить реакцию общества. Он отметил, что накануне выборов в России власти важно сформировать в информационном пространстве представление о якобы достижении целей так называемой "сво", даже если это и не соответствует действительности.

Возможно ли возобновление мирных переговоров при посредничестве США?

Напомним, процесс мирных переговоров по завершению войны в Украине приостановился из-за военной операции США и Израиля против Ирана. Говорится о "Эпической ярости", которая началась 28 февраля 2026 года. Тогда все усилия США были направлены на конфликт на Ближнем Востоке.

Уже 7 мая секретарь СНБО Рустем Умеров посетил США, где провел встречу со специальными представителями Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Известно, что стороны обсуждали необходимость активизировать дипломатический процесс для достижения мира в Украине. Еще одной важной темой разговора стал гуманитарный трек – в частности речь идет об обмене пленными.

Впоследствии Владимир Зеленский заявил, что США все же остаются в дипломатическом процессе по войне в Украине, несмотря на фокус на Ближнем Востоке.

В то же время советник Офиса Президента Михаил Подоляк в комментарии для 24 Канала заметил, что переговоры с Россией все же могут продолжиться, однако есть определенные условия. Путин, говорит советник, захочет говорить с Киевом, когда украинские силы существенно уничтожат российские милитарные возможности и российскую нефтяную отрасль.

В среду, 20 мая, стало известно, что спецпредставитель США Стив Уиткофф может посетить Москву в ближайшее время. Ожидается, что стороны будут общаться об активизации диалога по завершению российско-украинской войны.

Интересно, что в начале мая Зеленский заявлял о визите американской делегации в Киев в конце весны – в начале лета. Тогда глава государства отмечал, что считает справедливым то, что представители США прибудут в Украину, поскольку они уже много раз бывали в Москве.