Подробнее о встрече Умеров рассказал у себя в Facebook.
Смотрите также Новые "пленки Миндича": Вениславский выступает за увольнение Умерова из СНБО
О чем говорили Умеров, Виткофф и Кушнер?
По словам Умерова, основное внимание было сосредоточено на гуманитарном треке – обмене пленных. Это, по его словам, остается одним из ключевых приоритетов Украины.
Также обсудили необходимость активизировать дипломатический процесс и координацию дальнейших шагов для достижения достойного мира,
– добавил Умеров.
Умеров по итогам встречи доложил Президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Какие задачи имел Умеров в Майами?
Президент Владимир Зеленский впоследствии рассказал, что одним из приоритетов остается гуманитарный трек, в частности, подготовка нового этапа обмена пленными.
Также продолжается работа с США и партнерами для продвижения мирного процесса и усиления гарантий безопасности.