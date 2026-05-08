Детальніше про зустріч Умєров розповів у себе у Facebook.
Про що говорили Умєров, Віткофф і Кушнер?
За словами Умєрова, основна увага була зосереджена на гуманітарному треку – обміні полонених. Це, за його словами, залишається одним з ключових пріоритетів України.
Також обговорили необхідність активізувати дипломатичний процес і координацію подальших кроків для досягнення достойного миру,
– додав Умєров.
Умєров за підсумками зустрічі доповів Президенту України Володимиру Зеленському.
Які завдання мав Умєров у Маямі?
Президент Володимир Зеленський згодом розповів, що одним із пріоритетів залишається гуманітарний трек, зокрема, підготовка нового етапу обміну полоненими.
Також триває робота зі США та партнерами для просування мирного процесу і посилення безпекових гарантій.