Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела.

Дивіться також Що пропонують Зеленському, щоб закінчити війну та вступити в ЄС: інтерв'ю полковника з Британії

Що відомо про візит Умєрова у Маямі?

За даними агентства, Рустем Умєров прибув до Маямі для зустрічі з американськими представниками на тлі того, що мирні переговори, спрямовані на мирне врегулювання війни, зайшли в глухий кут за останні місяці.

Reuters констатує, що тривалий час у Києві сподівалися на візит спеціальних представників США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, проте цього так і не сталося, оскільки увага Вашингтону зосередження на Близькому Сході.

Джерело не надало додаткових подробиць,

– ідеться у статті.

Журналісти нагадують, що останні переговори за посередництва США не призвели до суттєвих зрушень, оскільки Росія продовжує вимагати від України повного виведення військ з усієї території Донецької області.

Така вимога стосується й тієї частини регіону, яку росіянам так і не вдалося захопити впродовж понад 4 років повномасштабної війни. Своєю чергою Київ наполягає, що не поступиться підконтрольною їй територією.

Останній раунд тристоронніх переговорів між Україною та Росією за участю американських представників відбувся в лютому 2026 року. Відтоді сторони мали лише окремі переговори з американськими представниками.

Яка наразі ситуація між сторонами?

Видання нагадує, що раніше Росія оголосила про припинення вогню з 8 по 9 травня на період проведення військового параду у Москві, що має велике значення для Кремля. Водночас Україна таку позицію розкритикувала.

Київ переконаний, що Росія прагне припинення вогню лише для захисту свого параду, оскільки боїться атаки українських безпілотників, і натомість запропонував припинення вогню з 6 травня, яке Москва уже порушила.

Жодна зі сторін не погодилася з пропозиціями. Росія погрожувала завдати удару по центру Києва, якщо Україна нападе на Москву. Київ звинуватив Росію у порушенні режиму припинення вогню, заявивши, що буде діяти дзеркально,

– резюмували в агентстві.

Яка ситуація з переговорами?