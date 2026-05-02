Таку думку висловив народний депутат від фракції "Слуга народу", член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в програмі "Свобода Live".

Що заявив Веніславський про Умєрова?

Нардеп переконаний, що звільнення Рустема Умєрова з посади секретаря РНБО було б виправданим кроком.

На мій погляд, з огляду на резонансність тих плівок, які ми почули під час його перебування на посаді міністра оборони, я думаю, що так. Це було б мудре політичне рішення звільнити пана Умєрова,

– зізнався він.

За його словами, навіть сама підозра у подібних діях та співпраці з Тимуром Міндічем, якщо вони можуть бути пов'язані з виконанням обов'язків міністра оборони та суперечити інтересам держави, потребує відповідної реакції.

Зауважимо, що президент України звільняє і призначає секретаря РНБО. Раніше Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони України також підтримала ідею звільнення Рустема Умєрова з його чинної посади.

Там вважають, що його дії на посаді міністра оборони під час можливого обговорення з Тімуром Міндічем продажу частки FirePoint можуть містити ознаки зловживання владою, а також розголошення державної таємниці.

Довідково. Рустем Умєров обійняв посаду секретаря РНБО 18 липня 2025 року рішенням президента України Володимира Зеленського. З 6 вересня 2023 року по 17 липня 2025 року він обіймав посаду міністра оборони.



До роботи у Кабміні та РНБО чиновник також очолював Фонд державного майна України. Зауважимо, що попередником Рустема Умєрова на посаді секретаря Ради національної безпеки й оборони був Олександр Литвиненко.

Про що ідеться?

Нагадаємо, 29 квітня УП оприлюднила нову частину записів так званих "плівок Міндіча", у яких, за попередньою інформацією, містяться фрагменти його розмов із чиновником Сергієм Шефіром, Рустемом Умєровим й іншими.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради незадовго після цього викликала Рустема Умєрова та ексрадника президента Сергія Шефіра для пояснень їхніх дій після з'ясування нових обставин у справі "Мідас" завдяки УП.

Реагуючи на оприлюднені записи, пресслужба Рустема Умєрова заявила, що необхідно установити повноту та контекст цих фрагментів, чим повинні займатися правоохоронні органи, щоб не спотворювати реальну інформацію.

Співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман заявляв, що згадка виробника на записах може створювати хибні асоціації між компанією та фігурантами кримінального провадження, тому він звернувся до НАБУ.