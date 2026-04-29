Про це заявив голова комісії, нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Дивіться також Справа "Мідас" оточена великою кількістю спекуляцій: у НАБУ відповіли, чи доведуть її до суду

Що відомо про причетність Умерова та Шефіра до справи "Міндіча"?

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради призначила засідання на 13 травня, на яке викликала секретаря Ради національної безпеки та оборони Рустема Умєрова та колишнього першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра.

Ініціатором виклику виступив народний депутат Олексій Гончаренко. За його словами, підставою стали нові записи розмов, оприлюднені журналістами, де обидва посадовці згадуються у контексті контактів із бізнесменом Тимуром Міндічем.

Гончаренко заявив, що Шефір нібито відвідував квартиру Міндіча, де обговорювалися питання, пов’язані з іншими фігурантами справи, зокрема питання фінансового характеру. У зв’язку з цим його викликають для надання офіційних пояснень.

Окремо депутат повідомив про виклик Рустема Умєрова, звернувши увагу на записи, де, за його словами, Міндіч дає вказівки в період, коли той обіймав посаду міністра оборони. Напередодні секретар Ради нацбезпеки уже виступав у Верховній Раді, де прокоментував ситуацію. Він заявив, що всі пояснення щодо можливих контактів із Міндічем вже надані правоохоронним органам.

Водночас Умєров відмовився додатково звітувати перед парламентом, наголосивши, що не хоче політизувати цю тему.

Що було на цих плівках?

У розслідуванні журналіста Михайла Ткача оприлюднили розшифровки розмов, які нібито були записані у квартирі бізнесмена Тимура Міндіча в межах справи "Мідас".

Перша розмова, датована 30 червня 2025 року, стосується обговорення підозри ексміністру Олексію Чернишову та можливості внесення за нього застави, а також деталей кримінального провадження. Крім того, співрозмовники порушують тему фінансових потоків, зокрема можливого перерахування частини доходів народними депутатами. У записі звучать фрази про "50% сюди", що, за словами журналіста, може свідчити про неформальні фінансові домовленості всередині політичної команди.

У другій розмові Міндіч спілкується з жінкою на ім’я Наталія. Вони обговорюють будівництво маєтків кооперативу "Династія", пов’язаного з Чернишовим, а також фінансові питання. За даними Ткача, Міндіч висловлює занепокоєння, що слідство може вийти на кілька об’єктів нерухомості, які можуть належати впливовим особам.

Третя розмова, датована 8 липня 2025 року, нібито відбулася між Міндічем та Рустемом Умєровим. Спочатку вони обговорюють кадрові питання, зокрема можливе призначення Умєрова послом у США та кандидатуру нового міністра оборони. Згодом розмова переходить до бізнес-теми – фінансування компанії Fire Point, яка пов’язана з оборонними контрактами. У записах також йдеться про закупівлі, великі суми на рівні мільярдів і проблеми з фінансуванням.

Окрему увагу приділено постачанню бронежилетів: Міндіч нібито просить вплинути на процес приймання товару та розв'язувати питання через "один дзвінок". Також у розмовах згадується особа на ім’я "Маша", яка може бути пов’язана з оборонною сферою або інвестиційними структурами.