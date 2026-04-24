Про це директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос заявив під час "Київського безпекового форуму", передає "hromadske".

Дивіться також Не приїхав, бо в Україні обстріли: у Міндіча вигадали виправдання його відсутності у суді

Чи дійде до суду справа "Мідас"?

Керівник НАБУ запевнив, що справу "Мідас" щодо корупції у енергетичній сфері України буде доведено до суду. Водночас, за його словами, спроби маніпуляцій навколо фактів кримінального провадження тривають.

Кривонос назвав інформацію про справу "Мідас", яка не досліджувалась слідством та з'являється у публічному просторі "нерелевантною маніпуляцією" та спробою підірвати кримінальне провадження.

Я вже бачу цілу кампанію навколо цієї операції "Мідас", до якої залучено багато-багато людей, які відверто маніпулюють прямо в публічному просторі навіть тими фактами, які було оприлюднено в процесі цього досудового розслідування,

– розповів він.

Окрім того, директор НАБУ наголосив на професіоналізмі та чесності детективів бюро, залучених до розслідування, зазначивши, що це провадження не буде зупинене за жодних обставин.

Довідка! Детективи НАБУ 10 листопада 2025 року викрили масштабну корупційну схему на АТ "НАЕК" Енергоатом"", учасники якої систематично отримували 10 – 15% вартості контрактів від контрагентів підприємства. Зловмисники змушували платити партнерів, аби ті й надалі співпрацювали із "Енергоатомом". Гроші "відмивались" у київському офісі, який належав родині колишнього народного депутата, а нині сенатора Росії Андрія Деркача.



За даними слідства, корупційну схему організували бізнесмени Олександр Цукерман та Тимур Міндіч, які нині переховуються в Ізраїлі. Серед інших фігурантів справи – радник міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов, виконавчий директор з безпеки в "Енергоатомі" Ігор Фурсенко, колишній віцепрем'єр та міністр національної єдності Олексій Чернишов, а також колишній міністр енергетики і міністр юстиції Герман Галущенко та ексміністерка енергетики Світлана Гринчук.

