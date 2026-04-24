Об этом директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос заявил во время "Киевского форума по безопасности", передает "hromadske".
Дойдет ли до суда дело "Мидаса"?
Руководитель НАБУ заверил, что дело "Мидас" о коррупции в энергетической сфере Украины будет доведено до суда. В то же время, по его словам, попытки манипуляций вокруг фактов уголовного производства продолжаются.
Кривонос назвал информацию о деле "Мидас", которая не исследовалась следствием и появляется в публичном пространстве "нерелевантной манипуляцией" и попыткой подорвать уголовное производство.
Я уже вижу целую кампанию вокруг этой операции "Мидас", к которой привлечено много-много людей, которые откровенно манипулируют прямо в публичном пространстве даже теми фактами, которые были обнародованы в процессе этого досудебного расследования,
– рассказал он.
Кроме того, директор НАБУ отметил профессионализм и честность детективов бюро, привлеченных к расследованию, отметив, что это производство не будет остановлено ни при каких обстоятельствах.
Справка! Детективы НАБУ 10 ноября 2025 года разоблачили масштабную коррупционную схему на АО "НАЭК "Энергоатом"", участники которой систематически получали 10 – 15% стоимости контрактов от контрагентов предприятия. Злоумышленники заставляли платить партнеров, чтобы те и в дальнейшем сотрудничали с "Энергоатомом". Деньги "отмывались" в киевском офисе, который принадлежал семье бывшего народного депутата, а ныне сенатора России Андрея Деркача.
По данным следствия, коррупционную схему организовали бизнесмены Александр Цукерман и Тимур Миндич, которые сейчас скрываются в Израиле. Среди других фигурантов дела – советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по физической защите и безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов, исполнительный директор по безопасности в "Энергоатоме" Игорь Фурсенко, бывший вице-премьер и министр национального единства Алексей Чернышов, а также бывший министр энергетики и министр юстиции Герман Галущенко и экс-министр энергетики Светлана Гринчук.
Последние новости по делу "Мидас"
По состоянию на конец марта НАБУ подали документы на экстрадицию Тимура Миндича из Израиля. В пресс-службе Генпрокуратуры подтвердили, что также направили документы на экстрадицию фигуранта дела "Мидас" Цукермана.
Миндич не явился на судебное заседание в Украине по делу "Мидаса". Адвокат объяснил, что Миндич не прибыл в Украину из-за опасной ситуации в Украине из-за обстрелов. В то же время суд не согласился провести заседание в онлайн-формате.
Организатор коррупционной схемы на "Энергоатоме" Миндич сообщил, что не может вернуться в Украину, поскольку боится, что суд определит для него слишком большую сумму залога. В то же время он не признает своей вины, более того – хочет, чтобы НАБУ "провело все виды следствия, разобралось и закрыло эту историю, в чем меня обвиняют, потому что меня нет в этой истории".