Об этом свидетельствует публикация Центра противодействия коррупции.

Что заявил адвокат Миндича?

Сообщают, что апелляционная палата ВАКС рассмотрела жалобу защиты украинского бизнесмена Тимура Миндича. В начале заседания адвокат подозреваемого ходатайствовал о приобщении бизнесмена к суду в онлайн-формате.

Он объяснил физическое отсутствие Тимура Миндича тем, что "в Украине продолжаются обстрелы, а дело против него – это политическое преследование". По его словам, это единственная причина его неявки на судебное заседание.

Как только отпадут опасения за жизнь и здоровье, он готов приехать и общаться,

– сказал он.

Центр противодействия коррупции отмечает, что в течение последних нескольких лет российские обстрелы не мешали Тимуру Миндичу находиться в Украине и создать преступную организацию, о наличии которой сообщали НАБУ и САП.

Поэтому суд отказал в просьбе из-за пребывания Миндича в розыске, а также отсутствие обстоятельств, препятствующих прибытию в суд, и невозможности должным образом подтвердить его личность при подключении онлайн.

"Решение приняла коллегия судей Сергей Боднар, Даниила Черненькая и Игорь Панаид. Кроме того, суд отказал и по существу апелляционной жалобы и оставил решение ВАКС об отказе в отмене подозрения без изменений", – добавили там.

Справочно. Тимура Миндича считают руководителем преступной организации, которую НАБУ и САП разоблачили в рамках операции "Мидас". По последним данным, бизнесмен скрывается в Израиле из-за его розыска в Украине.

