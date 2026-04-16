Об этом свидетельствует публикация Центра противодействия коррупции.
Что заявил адвокат Миндича?
Сообщают, что апелляционная палата ВАКС рассмотрела жалобу защиты украинского бизнесмена Тимура Миндича. В начале заседания адвокат подозреваемого ходатайствовал о приобщении бизнесмена к суду в онлайн-формате.
Он объяснил физическое отсутствие Тимура Миндича тем, что "в Украине продолжаются обстрелы, а дело против него – это политическое преследование". По его словам, это единственная причина его неявки на судебное заседание.
Как только отпадут опасения за жизнь и здоровье, он готов приехать и общаться,
– сказал он.
Центр противодействия коррупции отмечает, что в течение последних нескольких лет российские обстрелы не мешали Тимуру Миндичу находиться в Украине и создать преступную организацию, о наличии которой сообщали НАБУ и САП.
Поэтому суд отказал в просьбе из-за пребывания Миндича в розыске, а также отсутствие обстоятельств, препятствующих прибытию в суд, и невозможности должным образом подтвердить его личность при подключении онлайн.
"Решение приняла коллегия судей Сергей Боднар, Даниила Черненькая и Игорь Панаид. Кроме того, суд отказал и по существу апелляционной жалобы и оставил решение ВАКС об отказе в отмене подозрения без изменений", – добавили там.
Справочно. Тимура Миндича считают руководителем преступной организации, которую НАБУ и САП разоблачили в рамках операции "Мидас". По последним данным, бизнесмен скрывается в Израиле из-за его розыска в Украине.
Что этому предшествовало?
В марте НАБУ инициировало экстрадицию Тимура Миндича из Израиля по делу "Мидас". Но Офис генпрокурора еще не подписал ходатайство. Следователи надеются на подписание документа в ближайшее время.
Ранее Тимур Миндич, которого подозревают в коррупции, заявил, якобы хочет вернуться в Украину. Но он боится, что ему назначат неподъемный залог. Бизнесмен также отметил, что не считает себя виновным.
В конце января НАБУ и САП подали документы в Интерпол для розыска Тимура Миндича и Александра Цукермана. Это крупнейшая международная организация, объединяющая правоохранительные органы 195 стран.