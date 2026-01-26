Об этом сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко в интервью для "Укринформа".

Будет ли Интерпол разыскивать Миндича и Цукермана?

В разговоре с журналистами Клименко подтвердил, что информацию об участниках дела действительно направили в Интерпол.

Отметим, что это крупнейшая международная полицейская организация, объединяющая правоохранительные органы 195 стран для борьбы с трансграничной преступностью. Основная цель – координация розыска преступников, обмен данными (базы отпечатков, ДНК) и содействие международному сотрудничеству.

В то же время глава САП уточнил, что на официальном сайте информации о выставлении так называемой "красной карты" еще нет. Такое сообщение означает о необходимости задержания лица, которое подозревают или осудили за серьезные уголовные преступления.

Впрочем, как объяснил Клименко, публикация такой информации на сайте не является обязательной.

Существует скрытый период, когда "красная карточка" уже фактически действует, но публичной информации об этом еще нет,

– отметил он.

