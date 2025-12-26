Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинскую правду".
Как отреагировал Миндич на скандал в отношении него?
По его словам, дело против него получило большой медийный резонанс, в частности благодаря УП, и "медийный кейс" якобы составляет во всем деле около 90%. В то же время юридический аспект он комментировать отказался.
"А медийный, ну что я могу сказать? Это, мне кажется, крутая работа ваша и всех остальных ребят, крутой сценарий, крутая медиаатака за последние годы, то есть медиа сегодня сделало весь образ и все", – заявил бизнесмен.
Миндич также подтвердил, что знаком и общался с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и бывшим главой Минэнерго и Минюста Германом Галущенко, но, мол, никогда не давал им никаких указаний.
Меня назначили виновным. И сегодня ко мне все, что хотите: сегодня, ну, миллион вещей мне приписывают, там, где не то что я не был, но и не знаю. Все, которые мне приписывают – это все приписанные вещи,
– заявил он.
Относительно контактов с украинским президентом Владимиром Зеленским, Тимур Миндич заявил, что общался с ним достаточно давно и редко с момента его избрания на пост президента, и что они не поддерживают связь.
Что этому предшествовало?
Напомним, днем 21 декабря журналисты "Украинской правды" обнародовали фото бизнесмена Тимура Миндича, сообщив, что он сейчас находится в Израиле, добавив, что все детали по этому поводу будут позже.
Фигурант коррупционного дела заявил, что не планирует возвращаться в Украину. Он назвал расследование против себя "манипуляциями". К слову, вместе с ним в Израиле находится еще один фигурант Александр Цукерман.