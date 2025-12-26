Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинскую правду".

Как отреагировал Миндич на скандал в отношении него?

По его словам, дело против него получило большой медийный резонанс, в частности благодаря УП, и "медийный кейс" якобы составляет во всем деле около 90%. В то же время юридический аспект он комментировать отказался.

"А медийный, ну что я могу сказать? Это, мне кажется, крутая работа ваша и всех остальных ребят, крутой сценарий, крутая медиаатака за последние годы, то есть медиа сегодня сделало весь образ и все", – заявил бизнесмен.

Миндич также подтвердил, что знаком и общался с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и бывшим главой Минэнерго и Минюста Германом Галущенко, но, мол, никогда не давал им никаких указаний.

Меня назначили виновным. И сегодня ко мне все, что хотите: сегодня, ну, миллион вещей мне приписывают, там, где не то что я не был, но и не знаю. Все, которые мне приписывают – это все приписанные вещи,

– заявил он.

Относительно контактов с украинским президентом Владимиром Зеленским, Тимур Миндич заявил, что общался с ним достаточно давно и редко с момента его избрания на пост президента, и что они не поддерживают связь.

Что этому предшествовало?