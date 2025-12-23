Тимур Миндич пытался скрыться от журналистов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Украинскую правду".

Смотрите также На "пленках Миндича" фигурирует еще 40 неидентифицированных лиц, – Железняк

Что узнали журналисты в Израиле?

Журналист Михаил Ткач разыскал Миндича на пляже в Израиле, далеко от его дома.

По его словам, бизнесмен, вероятно, знал о приезде съемочной группы и делал все возможное, чтобы остаться незамеченным. Миндич перестал посещать рестораны и магазины, а во время прогулок маскировался очками и шапкой.

Михаил Ткач сообщил, что из разговора с беглецом следует – он не готов возвращаться в Украину и давать показания по делу.

Если обобщить, господин Миндич не готов возвращаться, он будет оставаться в Израиле, как и другой фигурант этого дела. Имея израильское гражданство, это очень удобно,

– отметил журналист.

Сам бизнесмен настаивает, что все обвинения против него являются "манипуляциями".

По данным "Украинской правды", вместе с Миндичем в Израиле находится еще один фигурант масштабного расследования НАБУ и САП по коррупции в энергетике – Александр Цукерман.

Дело "Мидас": последние новости