Тимур Міндіч намагався сховатися від журналістів. Про це пише 24 Канал з посилання на "Українську правду".
Дивіться також На "плівках Міндіча" фігурує ще 40 неідентифікованих осіб, – Железняк
Що дізналися журналісти в Ізраїлі?
Журналіст Михайло Ткач розшукав Міндіча на пляжі в Ізраїлі, далеко від його дому.
За його словами, бізнесмен, ймовірно, знав про приїзд знімальної групи і робив усе можливе, аби залишитися непоміченим. Міндіч перестав відвідувати ресторани та магазини, а під час прогулянок маскувався окулярами та шапкою.
Михайло Ткач повідомив, що з розмови з втікачем випливає – він не готовий повертатися до України та давати свідчення у справі.
Якщо узагальнити, пан Міндіч не готовий повертатися, він залишатиметься в Ізраїлі, як і інший фігурант цієї справи. Маючи ізраїльське громадянство, це дуже зручно,
– зазначив журналіст.
Сам бізнесмен наполягає, що всі звинувачення проти нього є "маніпуляціями".
За даними "Української правди", разом із Міндічем в Ізраїлі перебуває ще один фігурант масштабного розслідування НАБУ та САП щодо корупції в енергетиці – Олександр Цукерман.
Справа "Мідас": останні новини
Фігуранти корупційної справи "Мідас" мають бізнесові зв'язки у Словаччині, де легалізували частину коштів через місцеві компанії.
Тимур Міндіч та Ігор Хмельов володіють словацькою компанією TIM&TIM, що займається оптовою торгівлею, яка показувала значні обороти, але мала невеликий чистий прибуток.