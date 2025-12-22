Про це пише 24 Канал із посиланням на спільне розслідування словацького Центру журналістських розслідувань імені Яна Куцяка (ICJK) та "Схем".

Що відомо про підприємницьку діяльність Міндіча у Словаччині?

Згідно з інформацією ЗМІ, фігуранти справи НАБУ "Мідас", пов'язаної із масштабною корупцією в енергетичному секторі України, мають бізнес-проєкти у Словаччині. Мовиться про колишнього бізнес-партнера Володимира Зеленського Тимура Міндіча, підприємця Ігоря Хмельова та Ігоря Миронюка, якого НАБУ називає одним із тіньових менеджерів схеми "відкатів" в Енергоатомі.

За даними правоохоронців, частина незаконно отриманих коштів могла бути легалізована за кордоном, зокрема через компанії, зареєстровані в Словаччині.

Відомо, що у 2016 році Тимур Міндіч розпочав свою підприємницьку діяльність у Братиславі у районі Нове Місто. Водночас адреса, яка вказана в реєстраційних документах згідно з Google Maps, веде до звичайного багатоквартирного будинку, де зареєстровано одразу кілька інших компаній. Це може свідчити про масову реєстрацію бізнесів.

Спершу основним видом діяльності Мідніча була вказана "інша роздрібна торгівля поза магазинами, кіосками та ринками", однак вже у 2017 році перелік напрямів суттєво розширився. До нього додались надання кредитів, рекламні послуги, а також дослідження ринку та громадської думки й інші види діяльності.

У тому ж 2017 році Міндіч став партнером словацької компанії Blackrock Consulting s.r.o., заснованої за рік до того трьома громадянами Росії. Того ж дня фірму перейменували на TIM&TIM. Компанію Міндіч придбав разом з українцем Ігорем Хмельовим, який того ж місяця також зареєструвався як підприємець у Словаччині за тією ж адресою, що і його партнер.

За даними словацьких реєстрів, основним видом діяльності TIM&TIM є оптова торгівля одягом і взуттям, однак перелік сфер діяльності значно ширший – від кур'єрських послуг до досліджень ринку та громадської думки. Компанія демонструвала помітні фінансові показники, за винятком 2022 року. Річні обороти були близько 1 мільйона євро, а у 2019 році досягли 4 мільйонів євро. Водночас прибутки фіксувались значно меншими – за 2024 рік компанія заробила чистими 12 тисяч євро.

Наприкінці березня 2025 року Міндіч залишив склад власників з невідомих причин. Тож наразі єдиним власником і директором компанії залишається Хмельов.

Чим займаються компанії Хмельова?

Крім того, з 2021 року у власності останнього є третина словацької компанії – Lamačská Brána. Фірма розробляє будівельні проєкти та займається будівництвом житлових та нежитлових будівель.

На початку 2022 року компанія Lamačská Brána, запланувала новий інвестиційний проєкт і отримала дозвіл від місцевої влади на вирубку дерев. Однак журналістам не вдалось знайти жодної інформації про його реалізацію, а сама компанія показує нульовий дохід і працює у збиток. За даними розслідування, на частині ділянки, де планувалось будівництво, стоїть невеликий сімейний будинок. Він разом із територією належав дружині Хмельова – Ірині, а також двом українським бізнесменам – Петру Белзу (Wexler Group) і Максиму Рибцову. Після повномасштабного вторгнення у 2022 році власники пропонували місцевій владі використовувати будинок для прийому біженців. А 15 грудня того ж року Ірина Хмельова продала свою частку.

Водночас жінка досі має нерухомість у Словаччині. У 2017 році вони разом із чоловіком придбали квартиру в селі Маріанка. За збігом обставин, їхнім сусідом є вищезгаданий Петро Белз.

Журналісти ICJK відвідали всі ці адреси, щоб дізнатися більше про словацький бізнес Ігоря Хмельова та участь у ньому Тимура Міндіча. У Маріанці ніхто не відчинив дверей, хоча перед будинком стояв автомобіль з українськими номерами, яким, за інформацією "Схем", користувався Хмельов. Сімейний будинок у Братиславі виглядає занедбаним і, судячи з усього, давно не використовується.



Сімейний будинок у Братиславі / Фото "Схеми"



Будинок у селі Маріанка, квартира у якому належить Хмельовим / Фото "Схеми"

Якою нерухомістю у Словаччині володіє Миронюк?

За інформацією прокурора САП, колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк (на плівках "Рокет") теж має зв'язки зі Словаччиною. У 2025 році він розповідав Дмитру Басову "Тенору", що володіє рахунками та компанією у цій країні, а колишня дружина із сином, з якими він "підтримує тісні стосунки", проживають "за кордоном".

Миронюк розпочав свою підприємницьку діяльність ще у 2008 році разом із дружиною Оленою, нині вже колишньою. Родина мала частки у компанії SU-CONSULTING s.r.o., яка займається рекламою. Однак у 2014 році вони продали цей бізнес. Натомість Миронюк досі залишається партнером і виконавчим директором іншої словацької компанії – UKRCI s.r.o., заснованої у 2014 році. Основний напрямок діяльності – "неспеціалізована оптова торгівля". Прибуток компанії не надто великий – за 2024 рік дохід компанії склав понад 2 тисяч євро. Раніше часткою компанії володіла Олена Миронюк, однак у липні 2025 віддала свою частку синові Артуру.

Втім, у червні 2025 року жінка придбала іншу Словацьку компанію, яка займається роздрібною торгівлею. Номінальний розмір її внеску становив 5 тисяч євро (фактична сума може відрізнятись). В офіційних реєстрах наразі відсутні дані про фінансові показники компанії.

Журналісти встановили, що у Миронюка у Словаччині є ще й нерухомість. Зокрема у 2014 році син радника Артур придбав квартиру на 22-му поверсі багатоквартирної новобудови неподалік від центру Братислави, на вулиці Байкальській. А колишня дружина Олена у 2023 році придбала будинок в передмісті Братислави. Будинок розташований у місті Шаморін, неподалік Дунаю. Вартість нерухомості невідома, втім зазначено, що вона куплена без кредиту.

Довідково! За даними оголошень, сусідній будинок у цьому районі продається за пів мільйона євро.

Що ще відомо про фігурантів операції "Мідас"?