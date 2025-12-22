Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на совместное расследование словацкого Центра журналистских расследований имени Яна Куцяка (ICJK) и "Схем".

Что известно о предпринимательской деятельности Миндича в Словакии?

Согласно информации СМИ, фигуранты дела НАБУ "Мидас", связанного с масштабной коррупцией в энергетическом секторе Украины, имеют бизнес-проекты в Словакии. Речь идет о бывшем бизнес-партнере Владимира Зеленского Тимуре Миндиче, предпринимателя Игоря Хмелева и Игоря Миронюка, которого НАБУ называет одним из теневых менеджеров схемы "откатов" в Энергоатоме.

По данным правоохранителей, часть незаконно полученных средств могла быть легализована за рубежом, в частности через компании, зарегистрированные в Словакии.

Известно, что в 2016 году Тимур Миндич начал свою предпринимательскую деятельность в Братиславе в районе Новый Город. В то же время адрес, который указан в регистрационных документах согласно Google Maps, ведет к обычному многоквартирному дому, где зарегистрировано сразу несколько других компаний. Это может свидетельствовать о массовой регистрации бизнесов.

Сначала основным видом деятельности Миднича была указана "другая розничная торговля вне магазинов, киосками и рынками", однако уже в 2017 году перечень направлений существенно расширился. К нему добавились предоставление кредитов, рекламные услуги, а также исследования рынка и общественного мнения и другие виды деятельности.

В том же 2017 году Миндич стал партнером словацкой компании Blackrock Consulting s.r.o., основанной за год до того тремя гражданами России. В тот же день фирму переименовали в TIM&TIM. Компанию Миндич приобрел вместе с украинцем Игорем Хмелевым, который в том же месяце также зарегистрировался как предприниматель в Словакии по тому же адресу, что и его партнер.

По данным словацких реестров, основным видом деятельности TIM&TIM является оптовая торговля одеждой и обувью, однако перечень сфер деятельности значительно шире – от курьерских услуг до исследований рынка и общественного мнения. Компания демонстрировала заметные финансовые показатели, за исключением 2022 года. Годовые обороты были около 1 миллиона евро, а в 2019 году достигли 4 миллионов евро. В то же время прибыли фиксировались значительно меньше – за 2024 год компания заработала чистыми 12 тысяч евро.

В конце марта 2025 года Миндич покинул состав владельцев по неизвестным причинам. Поэтому сейчас единственным владельцем и директором компании остается Хмелев.

Чем занимаются компании Хмелева?

Кроме того, с 2021 года в собственности последнего есть треть словацкой компании – Lamačská Brána. Фирма разрабатывает строительные проекты и занимается строительством жилых и нежилых зданий.

В начале 2022 года компания Lamačská Brána, запланировала новый инвестиционный проект и получила разрешение от местных властей на вырубку деревьев. Однако журналистам не удалось найти никакой информации о его реализации, а сама компания показывает нулевой доход и работает в убыток. По данным расследования, на части участка, где планировалось строительство, стоит небольшой семейный дом. Он вместе с территорией принадлежал жене Хмелева – Ирине, а также двум украинским бизнесменам – Петру Белзу (Wexler Group) и Максиму Рыбцову. После полномасштабного вторжения в 2022 году владельцы предлагали местным властям использовать дом для приема беженцев. А 15 декабря того же года Ирина Хмелева продала свою долю.

В то же время женщина до сих пор имеет недвижимость в Словакии. В 2017 году они вместе с мужем приобрели квартиру в селе Марианка. По стечению обстоятельств, их соседом является вышеупомянутый Петр Белз.

Журналисты ICJK посетили все эти адреса, чтобы узнать больше о словацком бизнесе Игоря Хмелева и участии в нем Тимура Миндича. В Марианке никто не открыл дверь, хотя перед домом стоял автомобиль с украинскими номерами, которым, по информации "Схем", пользовался Хмелев. Семейный дом в Братиславе выглядит заброшенным и, судя по всему, давно не используется.



Семейный дом в Братиславе / Фото "Схемы"



Дом в селе Марианка, квартира в котором принадлежит Хмелевым / Фото "Схемы"

Какой недвижимостью в Словакии владеет Миронюк?

По информации прокурора САП, бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк (на пленках "Рокет") тоже имеет связи со Словакией. В 2025 году он рассказывал Дмитрию Басову "Тенору", что владеет счетами и компанией в этой стране, а бывшая жена с сыном, с которыми он "поддерживает тесные отношения", проживают "за рубежом".

Миронюк начал свою предпринимательскую деятельность еще в 2008 году вместе с женой Еленой, ныне уже бывшей. Семья имела доли в компании SU-CONSULTING s.r.o., которая занимается рекламой. Однако в 2014 году они продали этот бизнес. Зато Миронюк до сих пор остается партнером и исполнительным директором другой словацкой компании – UKRCI s.r.o., основанной в 2014 году. Основное направление деятельности – "неспециализированная оптовая торговля". Прибыль компании не слишком большой – за 2024 год доход компании составил более 2 тысяч евро. Ранее долей компании владела Елена Миронюк, однако в июле 2025 отдала свою долю сыну Артуру.

Впрочем, в июне 2025 года женщина приобрела другую Словацкую компанию, которая занимается розничной торговлей. Номинальный размер ее взноса составлял 5 тысяч евро (фактическая сумма может отличаться). В официальных реестрах пока отсутствуют данные о финансовых показателях компании.

Журналисты установили, что у Миронюка в Словакии есть еще и недвижимость. В частности, в 2014 году сын советника Артур приобрел квартиру на 22-м этаже многоквартирной новостройки недалеко от центра Братиславы, на улице Байкальской. А бывшая жена Елена в 2023 году приобрела дом в пригороде Братиславы. Дом расположен в городе Шаморин, неподалеку Дуная. Стоимость недвижимости неизвестна, впрочем указано, что она куплена без кредита.

Справочно! По данным объявлений, соседний дом в этом районе продается за полмиллиона евро.

Что еще известно о фигурантах операции "Мидас"?