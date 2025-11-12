Заседание по избранию меры пресечения одному из фигурантов дела о коррупции состоялось 12 ноября. Об этом сообщает 24 Канал.
Какую меру пресечения суд избрал Басову?
По данным НАБУ, именно Дмитрий Басов, известный как "Тенор" вместе с Миронюком "Рокетом" возглавляли теневой процесс в "Энергоатоме", контролируя все закупки, кадровые назначения и финансовые расчеты государственного энергетического предприятия.
НАБУ и САП просили для Басова залог 45,4 миллиона гривен или 60 суток содержания под стражей.
В конце концов, по данным Суспильного, суд решил избрать меру пресечения Басову в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью залога в размере 40 миллионов гривен.
Чиновника подозревают в участии в схеме хищений в сфере энергетики и инкриминируют получение взятки в 53 тысячи долларов.
Справочно! Дмитрий Басов ранее возглавлял управление Генпрокуратуры по расследованию преступлений организованных групп, однако в 2019 году его уволили с должности из-за коррупционных скандалов. Впоследствии мужчина занял должность исполнительного директора по физической защите и безопасности в АО "НАЭК "Энергоатом".
Из расследования Bihus.Info стало известно, что семья Басова значительно обогатилась после его назначения в "Энергоатом". Жена Наталья приобрела квартиру в одном из самых дорогих ЖК столицы – White Lines за не менее 140 тысяч долларов. Кроме того, женщина обновила свой автопарк премиальными автомобилями.
Напомним, что НАБУ 11 ноября сообщило о задержании пяти человек, причастных к коррупционной схеме в сфере энергетики. Руководитель организации, бывший советник министра энергетики, исполнительный директор НАЭК "Энергоатом" и четыре работника бэк-офиса, которые занимались легализацией средств получили подозрения.
Какие детали операции "Мидас" пока известны?
НАБУ и САП 10 ноября разоблачили преступную группировку, которая организовала масштабную коррупционную схему на стратегическом государственном предприятии "Энергоатом".
Известно, что организатором группировки был Тимур Миндич, среди других участников – экс-министр энергетики Галущенко, исполнительный директор "Энергоатома" Басов, советник министра энергетики Игорь Миронюк. Пятеро фигурантов уже задержаны, еще семь человек получили подозрения.
НАБУ и САП зафиксировали передачу 1,2 миллиона долларов США и почти 100 тысяч евро экс-вице-премьеру, которого в группировке прозвали "Че Гевара". СМИ сообщают, что речь идет о Чернышеве.
По информации нардепа Железняка, Миндич, который сбежал из Украины за несколько часов до обысков, сейчас вместе с братьями Цукерманами находится в городе Тель-Авив.
Галущенко "Профессора" отстранили от исполнения обязанностей министра юстиции. Он заявил, что полностью согласен с таким решением и не держится за должность.