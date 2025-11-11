Кроме того, Наталья Басова за последние два года существенно обновила свой автопарк люксовыми автомобилями, выяснили журналисты Bihus.Info, пишет 24 Канал.

Какое имущество скупает жена Басова?

После назначения Дмитрия Басова на должность исполнительного директора в "Энергоатом", его семья значительно обогатилась. Жена, например, в 2024 году стала обладательницей квартиры в 70 квадратов в одном из самых дорогих жилых комплексов столицы – White Lines, потратив на нее не менее 140 тысяч долларов.

Кроме того, за последние два года Наталья Басова существенно пополнила свой автопарк люксовыми автомобилями. Среди них – Mercedes GLE 300D 2023 года выпуска, Range Rover 2019 года, а также новый Mercedes GLC 220D 2025 года выпуска, оформлен на женщину в октябре 2025 года.

Женщина потратила на свои покупки около 360 тысяч долларов.

В какие скандалы ранее попадала Наталья Басова?

В 2016 году управление Дмитрия Басова в Генпрокуратуре расследовало незаконную добычу песка компанией "Днепровские пески", а уже в 2019 году 100% капитале этой компании оказались в собственности его жены Натальи. В то же время она приобрела элитную квартиру площадью 127 квадратных метров и гараж в премиум ЖК столицы "Французский квартал", хотя официально таких доходов не имела.

По информации СМИ, известно, что накануне покупки жилья супруги официально развелись, вероятно, чтобы скрыть активы, но впоследствии Наталья снова появилась в декларации Басова как лицо, с которым он совместно проживает.

Что известно о скандальном Дмитрия Басова?

Ранее Дмитрий Басов возглавлял управление Генпрокуратуры по расследованию преступлений организованных групп, однако уже в 2019 году его уволили после ряда коррупционных скандалов. Чиновнику удалось обжаловать это решение и восстановиться в должности, более того – получить более 2,5 миллиона гривен компенсации за якобы вынужденные прогулы.

Впоследствии мужчина занял должность исполнительного директора по физической защите и безопасности в АО "НАЭК "Энергоатом". Сейчас Басов "Тенор" является одним из фигурантов схемы на закупках в "Энергоатоме", о разоблачении которой сообщили НАБУ и САП 10 ноября.

