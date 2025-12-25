Операция по освобождению длилась более 3 месяцев. Об этом сообщили в 225-м отдельном штурмовом полку ВСУ, пишет 24 Канал.

Что известно об освобождении земель Днепропетровской области?

По информации 225 ОШП операция по деоккупации населенных пунктов, проходившая осенью 2025 года, длилась более ста дней и осуществлялась при поддержке подразделений 20-го армейского корпуса.

В течение всего этого периода военнослужащие 3-го штурмового батальона 225-го отдельного штурмового полка непрерывно находились на передовых позициях. Бойцы вели активные наступательные действия.

Это уникальный случай, когда подразделение в течение более чем 100 дней непрерывно удерживало позиции и продвигалось вперед,

– говорится в сообщении 225 ОШП.

Там также добавили, что все военные, привлеченные к операции, представлены к награждению государственными наградами.

Напомним, в начале декабря военнослужащие 67-й отдельной механизированной бригады деоккупировали село Тихое на территории Днепропетровской области.

Какая ситуация на фронте?