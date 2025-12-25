Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

Какая ситуация на фронте?

Российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но подтвержденного прогресса не достигли.

Также оккупанты продолжили наступательные действия на севере Харьковской области и на направлении Великого Бурлука, но не продвинулись вперед.

Враг наступал на Купянском направлении, но не продвинулся вперед. Российские войска на днях атаковали вблизи самого Купянска, к востоку от Купянска вблизи Петропавловки и на юго-восток от Купянска вблизи Песчаного и Степной Новоселовки.

Вражеские силы продолжили наступательные операции и на Боровском направлении, но не продвинулись вперед.

Также они продолжили наступательные операции на Славянско-Лиманском направлении, но там прогресса не достигли, как и на Северском направлении.

Обзор фронта от ISW / Карты Института изучения войны

Российские войска продолжали наступательные операции на тактическом направлении Константиновка-Дружковка, но подтвержденного прогресса не достигли.

Оккупанты вели наступательные действия в тактическом районе Доброполье, но не продвинулись вперед.

Украинские войска недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 24 декабря, свидетельствуют о том, что ВСУ недавно продвинулись в северо-западном Покровске.

Российские войска продолжили наступательные операции на Новопавловском направлении и на Александровском направлении, но не продвинулись вперед.

В то же время захватчики продвинулись на Гуляйпольском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 24 декабря, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись в южной части Гуляйполя, а также о том, что российские войска продвинулись дальше в южной и северо-восточной частях Гуляйполя, чем ранее оценивал ISW.

Армия Кремля продолжила наступательные операции на западе Запорожской области, но не продвинулась вперед, а также вела ограниченные наступательные операции на Херсонском направлении, но там тоже не продвинулась вперед.

