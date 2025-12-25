Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.
Как изменилась карта фронта за 24 декабря?
Поздно вечером 24 декабря DeepState обновили карту фронта и добавили новые продвижения оккупантов. По данным аналитиков, враг имел успехи в Сумской, Донецкой и Харьковской областях.
В частности активные продвижения были заметны в районе Кондратовки, расположенной в Сумской области. Населенный пункт находится под контролем украинских Сил обороны, однако соседняя Константиновка оккупирована, а рядом с селом образовалась "серая зона".
Враг продвигается на севере Сумщины: показываем на карте
На Южно-Слобожанском направлении враг продвинулся возле Волчанска. Город находится в зоне активных боевых действий и переживает постоянные российские обстрелы.
Заметные продвижения врага в районе Волчанска: карта
Также враг активно действует в Мирнограде, что в Донецкой области. Оккупанты подходят ближе к городу, который уже находится в "серой зоне". Отметим, что между Мирноградом и Покровском, бои в котором остаются горячие, расстояние составляет 7 километров по прямой.
Россияне усилили свои действия в Мирнограде: карта фронта
Что известно о ситуации на горячих точках фронта?
Возле Мирнограда Россия сосредоточила около 10 подразделений. Россияне хотят попытаться прорвать оборону после того, как им не удалось захватить Покровск. Защитники взамен усилили свою оборону и наносят врагу значительные потери.
Российские оккупанты захватили село Грабовское в Сумской области после прорыва границы 19 декабря. Село расположено на границе с в Краснопольской общине. В Грабовском продолжались бои, однако по информации DeepState, оно перешло под контроль противника.
Российские войска планируют захватить Мирноград, Покровск и Доброполье, используя массовые атаки и изменения погодных условий. Начальник штаба первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло Олег Лотоцкий рассказал в комментарии 24 Каналу, что оккупанты увеличили количество личного состава и техники для наступлений.