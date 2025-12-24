Начальник штаба первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло Олег Лотоцкий сообщил в эксклюзивном интервью для 24 Канала, какая сейчас ситуация на фронте и в какие населенные пункты россияне получили задание зайти.

Как действуют россияне?

На Добропольском и Гуляйпольском направлениях ситуация остается сложной. Украинские подразделения выполняют поставленные задачи по удержанию рубежей и недопущению прорыва противника вглубь территории.

По оценке бойца, российские войска действуют с четко определенными временными ориентирами по захвату населенных пунктов и пытаются реализовать эти планы массированным давлением.

Противник применяет тактику выделения одного или нескольких основных направлений удара с одновременным ведением отвлекающих действий на других участках.

В населенных пунктах оборону держать легче, чем в открытой местности, поэтому российские подразделения часто пытаются обходить застройку и действовать с флангов, а в случае неудачи – закрепляться непосредственно в населенных пунктах.

Оценивая общую динамику, Лотоцкий считает, что за последний период темпы наступления российских войск существенно выросли.

Увеличили количество личного состава, техники в наступлениях. Старались побольше территории захватить, например, когда идет один боец с флагом, и сразу об этом в медиа объявлять, чтобы подавить наш моральный дух,

– отметил Лотоцкий.

В то же время он отмечает, что несмотря на эти усилия противнику не удалось достичь стратегических целей, а отдельные тактические действия часто имеют скорее информационный, чем военный эффект.

Три города, куда целится враг

Сейчас главными целями россиян являются Мирноград, Покровск и Доброполье, потому что россиянам выгодно зайти в информационно заметные города и распространять эту пропаганду дальше.

Лотоцкий считает, что оборона Покровска была подготовлена должным образом. Были созданы инженерные заграждения, а уровень оборонной инфраструктуры отвечал требованиям современного боя.

Поэтому он так долго и держится. До сих пор держится,

– добавил военный.

Ключевой проблемой обороны Покровского района остается логистика. Противник активно использовал сложные погодные условия, в частности плотные туманы, для накопления личного состава и его скрытого перемещения в район города.

При более благоприятных для украинских подразделений погодных условиях, как отмечает Лотоцкий, такие действия были бы значительно затруднены или невозможны.

Вместе с тем слаженная работа подразделений позволяет сдерживать противника даже при таких сложных условиях. Украинские военные научились эффективно противодействовать врагу независимо от погоды. Накопленный боевой опыт, полученный еще во время АТО и ООС, сейчас дает практические результаты – личный состав способен принимать взвешенные решения в сложных и нестандартных ситуациях.

