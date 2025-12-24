О том, что ВСУ отошли из Северска Генштаб официально сообщил 23 декабря. Последствия и опасности этого специально для 24 Канала разобрали эксперты.

Какие последствия выхода ВСУ из Северска?

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал, что отступление обусловлено географией. Когда у нас были силы и резервы удерживать городскую застройку Северска и самое главное – прилегающие высоты, которые расположены западнее города, то эти задачи выполнялись. Сейчас, похоже, резервы исчерпались и самое главное было сохранить управляемость нашими подразделениями и минимизировать наши потери.

То есть, только состоялось критическое накопление сил врага, мы отошли с этих территорий. Этого не нужно бояться, потому что самое главное – это удержание западных высот, из которых осуществляется обстрел тех низин, которыми и сейчас враг пытается продвигаться к нашим позициям,

– отметил Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Он продолжил, что Северск надо рассматривать не как административный центр, а именно как оборонительный рубеж. Он пролегает по высотам. Любое продвижение врага означает, что россияне ближе к Краматорску и Славянску. Впрочем, Северск все равно остается рубежом обороны этой агломерации, поэтому пока о подступах к Краматорску и Славянску враг и близко не может говорить.



Движение россиян в направлении Северск – Славянск / Карта DeepStateMap

С чем можно сравнить выход из Северска?

Кузан провел аналогию по выходу из Северска с тем, как происходила оборона Бахмута и Часового Яра. Бахмут расположен в низменности, а Часов Яр – на высоте. Как город Часов Яр уже давно прекратил существовать. Однако как оборонительный рубеж он существует и по сей день.

"Все 9 или 12 заявлений, я уже сам запутался, о том, что враг взял Часов Яр – не соответствуют действительности. Со времени оккупации Бахмута преодолеть оборонительный рубеж Часового Яра врагу не удалось", – подчеркнул глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Он добавил, что аналогичная ситуация складывается с Северском. За городом расположены оборонительные рубежи на высотах, мы их держим и с них уничтожаем врага на подступах.

Кузан о последствиях выхода ВСУ из Северска: смотрите видео

Чем опасен выход ВСУ из Северска?

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан заметил, что ничего хорошего в отступлении из Северска нет. Это правый берег Северского Донца. Это тот берег, на котором расположен Славянск. Это движение россиян из Лисичанска именно на Славянск. С севера, из Изюма, у оккупантов наступление не удалось, и они попытались движение из Лисичанска.

Лисичанск они оккупировали еще в 2022 году. Наши войска отошли к Белогоровке, где зацепились за карьер и несколько лет удерживали его. В этом году просели нашей войска на этом направлении. Россияне подошли и с юга, и с севера, когда у нас начались проблемы в Серебрянском лесничестве, выжали нас из Белогоровки, и теперь на правом берегу зацепиться фактически не за что до самого Славянска,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

По словам военного эксперта, россияне выжали ВСУ из Северска движением с трех сторон. Понятно, что в котле никто оставаться не будет. ВСУ отходят на новые рубежи. Впрочем опасность заключается в том, что россияне движутся к Славянску уже с правого берега. Нужны уже применять серьезные меры, ведь если враг с Востока подойдет к Славянску, то десятки тысяч гражданского населения уже придется эвакуировать.

Свитан назвал опасность выхода из Северска: смотрите видео

ВСУ отошли из Северска: что известно